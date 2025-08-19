Легкоатлетку Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки - причина

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук відсторонили від змагань на чотири роки. Це сталося після виявлення позитивного допінг-тесту.

Про це повідомляє організація, що бореться з допінгом у легкій атлетиці Athletics Integrity Unit (AIU).

Вердикт AIU оприлюднили 18 серпня. Марину Бех-Романчук визнали винною у вживанні заборонених препаратів та призначили їй максимальне покарання — чотирирічну дискваліфікацію.

Це покарання означає, що спортсменка не зможе виступати до травня 2029 року з урахуванням того, що відлік почався з травня 2025 року.

Бех-Романчук отримала максимальний термін, оскільки не визнала свою провину і не змогла довести, що заборонена речовина потрапила в її організм випадково. У разі визнання провини або підтвердження ненавмисного вживання допінгу покарання могло бути скорочено вдвічі.

Що Бех-Романчук каже про дискваліфікацію

Легкоатлетка зробила емоційну заяву, заперечивши свою провину у справі, яку розслідує Athletics Integrity Unit. Спортсменка повідомила, що більше не може вести боротьбу на два фронти — захищати своє чесне ім’я та водночас піклуватися про особисте життя.

Пост Бех-Романчук. Фото: скриншот

"Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Мій шлях був нелегким, але я завжди залишалася відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт можливий", — зазначила легкоатлетка. Вона підкреслила, що жоден старт у її кар’єрі не викликає сумнівів і вона пишається своїми досягненнями.

Спортсменка пояснила, що прийняла складне рішення зробити паузу у професійній кар’єрі, аби зосередитися на здоров’ї та родині. Вона також відмовилася підписувати будь-які документи, що вимагали визнання провини, наголосивши на важливості людяності та гідності.

"Мені боляче від того, що до моєї справи поставилися халатно і не провели належного розслідування. Я розумію, що це викликає багато запитань, тому незабаром дам велике інтерв’ю, у якому відверто розповім усе", — додала спортсменка.

Вона закликала шанувальників та громадськість зберегти приватність і підтримку для себе та своєї родини, дякуючи всім, хто розділяє її цінності.

