Легкоатлетку Бех-Романчук дисквалифицировали на 4 года - причина

Украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук отстранили от соревнований на четыре года. Это произошло после обнаружения положительного допинг-теста.

Об этом сообщает организация, которая борется с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Вердикт AIU обнародовали 18 августа. Марину Бех-Романчук признали виновной в употреблении запрещенных препаратов и назначили ей максимальное наказание — четырехлетнюю дисквалификацию.

Это наказание означает, что спортсменка не сможет выступать до мая 2029 года с учетом того, что отсчет начался с мая 2025 года.

Бех-Романчук получила максимальный срок, поскольку не признала свою вину и не смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно. В случае признания вины или подтверждения непреднамеренного употребления допинга наказание могло быть сокращено вдвое.

Что Бех-Романчук говорит о дисквалификации

Легкоатлетка сделала эмоциональное заявление, отрицая свою вину в деле, которое расследует Athletics Integrity Unit. Спортсменка сообщила, что больше не может вести борьбу на два фронта — защищать свое честное имя и одновременно заботиться о личной жизни.

Пост Бех-Романчук.

"Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Мой путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям и доказала, что честный спорт возможен", — отметила легкоатлетка. Она подчеркнула, что ни один старт в ее карьере не вызывает сомнений и что она гордится своими достижениями.

Спортсменка объяснила, что приняла сложное решение сделать паузу в профессиональной карьере, чтобы сосредоточиться на здоровье и семье. Она также отказалась подписывать любые документы, требующие признания вины, подчеркнув важность человечности и достоинства.

"Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели надлежащего расследования. Я понимаю, что это вызывает много вопросов, поэтому вскоре дам большое интервью, в котором откровенно расскажу все", — добавила спортсменка.

Она призвала поклонников и общественность сохранить приватность и поддержку для себя и своей семьи, благодаря всем, кто разделяет ее ценности.

