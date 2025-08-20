Відео
Головна Спорт Супряга міг поїхати до Європи, але гратиме за аутсайдера УПЛ

Супряга міг поїхати до Європи, але гратиме за аутсайдера УПЛ

Дата публікації: 20 серпня 2025 10:41
У Супряги був варіант у Європі, але Нагорняк переконав обрати Епіцентр
Владислав Супряга (у центрі) у грі за "Динамо". Фото: пресслужба матчу

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга продовжить кар'єру в "Епіцентрі" з Кам'янця-Подільського. Клуб орендував 25-річного форварда до кінця поточного сезону.

За інформацією Telegram-каналу "Бомбардир", у Владислава Супряги був варіант із чеським "Яблонцем", однак остаточне рішення він ухвалив після розмови з головним тренером "Епіцентру" Сергієм Нагорняком.

Владислав Супряга
Владислав Супряга на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Для гравця було принципово важливо зрозуміти, що на нього розраховують і готові дати ігрову практику. Після бесіди з Нагорняком Супряга зупинив свій вибір на українській команді, а не на переїзді до Чехії.

Кар'єрний шлях Супряги

Вихованець "Дніпра" з 2018 року перебуває в системі "Динамо". У складі киян він став чемпіоном України, але закріпитися в основі не зміг. Форварда регулярно відправляли в оренди: у "Дніпро-1", італійську "Сампдорію", турецький "Чайкур Різеспор" та кіпрський "Аріс". Тепер у його кар'єрі починається новий етап в "Епіцентрі".

На сьогодні Супряга залишається гравцем "Динамо", але чергова оренда повинна допомогти йому повернутися до стабільної форми та заявити про себе в українському чемпіонаті.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
