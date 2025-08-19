Ребров може посилити збірну України гравцем Динамо
Збірна України напередодні старту у кваліфікації чемпіонату світу-2026 готує кадрові зміни. За інформацією журналістів, у розширеному списку національної команди може опинитися захисник київського "Динамо" Тарас Михавко.
Молодий гравець розглядається тренерським штабом як один із кандидатів на дебют у складі "синьо-жовтих", розповів на своєму YouTube-каналі журналіст Ігор Циганик.
Уже у вересні збірна України розпочне відбірковий цикл на Кубок Світу-2025. Виклик Тараса Михавка до національної команди став би підтвердженням його прогресу в складі "Динамо". Захисник упевнено закріпився в основі киян та проявив себе як надійний гравець оборони.
Що чекає на команду Сергія Реброва
Україна стартує у відборі матчами проти Франції 5 вересня та Азербайджану 9 вересня. Підготовка до цих зустрічей проходить в умовах конкуренції за кожне місце в заявці.
У сезоні 2024/2025 Тарас Михавко провів 23 матчі за "Динамо" в усіх турнірах. Раніше він виступав у системі клубу, починаючи з академії, а також залучався до юнацьких збірних України.
