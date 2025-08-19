Ребров може посилити збірну України гравцем Динамо

Тарас Михавко перед грою. Фото: прес-служба "Динамо"

Збірна України напередодні старту у кваліфікації чемпіонату світу-2026 готує кадрові зміни. За інформацією журналістів, у розширеному списку національної команди може опинитися захисник київського "Динамо" Тарас Михавко.

Молодий гравець розглядається тренерським штабом як один із кандидатів на дебют у складі "синьо-жовтих", розповів на своєму YouTube-каналі журналіст Ігор Циганик.

Реклама

Читайте також:

Уже у вересні збірна України розпочне відбірковий цикл на Кубок Світу-2025. Виклик Тараса Михавка до національної команди став би підтвердженням його прогресу в складі "Динамо". Захисник упевнено закріпився в основі киян та проявив себе як надійний гравець оборони.

Тарас Михавко під час матчу. Фото: УНІАН

Що чекає на команду Сергія Реброва

Україна стартує у відборі матчами проти Франції 5 вересня та Азербайджану 9 вересня. Підготовка до цих зустрічей проходить в умовах конкуренції за кожне місце в заявці.

У сезоні 2024/2025 Тарас Михавко провів 23 матчі за "Динамо" в усіх турнірах. Раніше він виступав у системі клубу, починаючи з академії, а також залучався до юнацьких збірних України.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять на турнірі, який визначить найкращих легкоатлеток Діамантової ліги.

Дар'я Русаненко стала новою зіркою українського паверліфтингу й успішно виступила на великому турнірі в Китаї.

Луїс Енріке похвалив Іллю Забарного після дебютного поєдинку захисника в "ПСЖ".

Колишній тренер збірної Франції зробив несподіваний вибір головного претендента на "Золотий м'яч".