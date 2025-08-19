Відео
Ребров може посилити збірну України гравцем Динамо

Дата публікації: 19 серпня 2025 14:13
Ребров може посилити збірну України гравцем Динамо
Тарас Михавко перед грою. Фото: прес-служба "Динамо"

Збірна України напередодні старту у кваліфікації чемпіонату світу-2026 готує кадрові зміни. За інформацією журналістів, у розширеному списку національної команди може опинитися захисник київського "Динамо" Тарас Михавко.

Молодий гравець розглядається тренерським штабом як один із кандидатів на дебют у складі "синьо-жовтих", розповів на своєму YouTube-каналі журналіст Ігор Циганик.

Уже у вересні збірна України розпочне відбірковий цикл на Кубок Світу-2025. Виклик Тараса Михавка до національної команди став би підтвердженням його прогресу в складі "Динамо". Захисник упевнено закріпився в основі киян та проявив себе як надійний гравець оборони.

Тарас Михавко
Тарас Михавко під час матчу. Фото: УНІАН

Що чекає на команду Сергія Реброва

Україна стартує у відборі матчами проти Франції 5 вересня та Азербайджану 9 вересня. Підготовка до цих зустрічей проходить в умовах конкуренції за кожне місце в заявці.

У сезоні 2024/2025 Тарас Михавко провів 23 матчі за "Динамо" в усіх турнірах. Раніше він виступав у системі клубу, починаючи з академії, а також залучався до юнацьких збірних України.

спорт футбол Збірна України з футболу Динамо Тарас Михавко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
