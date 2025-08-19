Видео
Ребров может усилить сборную Украины игроком Динамо

Дата публикации 19 августа 2025 14:13
Ребров может усилить сборную Украины игроком Динамо
Тарас Михавко перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сборная Украины накануне старта в квалификации чемпионата мира-2026 готовит кадровые изменения. По информации журналистов, в расширенном списке национальной команды может оказаться защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко.

Молодой игрок рассматривается тренерским штабом как один из кандидатов на дебют в составе "сине-желтых", рассказал на своем YouTube-канале журналист Игорь Цыганык.

Читайте также:

Уже в сентябре сборная Украины начнет отборочный цикл на Кубок Мира-2025. Вызов Тараса Михавко в национальную команду стал бы подтверждением его прогресса в составе "Динамо". Защитник уверенно закрепился в основе киевлян и проявил себя как надежный игрок обороны. 

Тарас Михавко
Тарас Михавко во время матча. Фото: УНИАН

Что ждет команду Сергея Реброва

Украина стартует в отборе матчами против Франции 5 сентября и Азербайджана 9 сентября. Подготовка к этим встречам проходит в условиях конкуренции за каждое место в заявке.

В сезоне 2024/2025 Тарас Михавко провел 23 матча за "Динамо" во всех турнирах. Ранее он выступал в системе клуба, начиная с академии, а также привлекался в юношеские сборные Украины. 

Напомним, Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на турнире, который определит лучших легкоатлеток Бриллиантовой лиги. 

Дарья Русаненко стала новой звездой украинского пауэрлифтинга и успешно выступила на крупном турнире в Китае.  

Луис Энрике похвалил Илью Забарного после дебютного поединка защитника в "ПСЖ". 

Бывший тренер сборной Франции сделал неожиданный выбор главного претендента на "Золотой мяч". 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
