Ребров может усилить сборную Украины игроком Динамо

Сборная Украины накануне старта в квалификации чемпионата мира-2026 готовит кадровые изменения. По информации журналистов, в расширенном списке национальной команды может оказаться защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко.

Молодой игрок рассматривается тренерским штабом как один из кандидатов на дебют в составе "сине-желтых", рассказал на своем YouTube-канале журналист Игорь Цыганык.

Уже в сентябре сборная Украины начнет отборочный цикл на Кубок Мира-2025. Вызов Тараса Михавко в национальную команду стал бы подтверждением его прогресса в составе "Динамо". Защитник уверенно закрепился в основе киевлян и проявил себя как надежный игрок обороны.

Что ждет команду Сергея Реброва

Украина стартует в отборе матчами против Франции 5 сентября и Азербайджана 9 сентября. Подготовка к этим встречам проходит в условиях конкуренции за каждое место в заявке.

В сезоне 2024/2025 Тарас Михавко провел 23 матча за "Динамо" во всех турнирах. Ранее он выступал в системе клуба, начиная с академии, а также привлекался в юношеские сборные Украины.

