Забарний отримав пораду від Шевченка щодо росіянина в складі ПСЖ

Андрій Шевченко. Фото: офіційний сайт УАФ

Після трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного в "ПСЖ" вболівальників цікавило питання про майбутнє російського воротаря Матвія Сафонова. Захисник ще на стадії перемовин просив позбутися голкіпера і керівництво французького клубу спробувало це зробити, але ні гравець цього не захотів, ні потенційних покупців не знайшли.

Перед трансфером Забарний отримав пораду від президента УАФ Андрія Шевченка, повідомив портал Sport.24.

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Забарний отримав пораду від Шевченка

Шевченко перед переходом Забарного провів із 22-річним захисником розмову, давши йому важливу пораду.

Джерело повідомило, що Шевченко попросив Забарного бути обережним у контактах із воротарем "ПСЖ". Ця рекомендація пов’язана з напруженою атмосферою, що виникла через різницю в поглядах та попередні інциденти.

Трансфер Забарного з "Борнмуту" до "ПСЖ" обійшовся французькому клубу в 63 мільйони євро, з можливістю додатково отримати бонуси в розмірі 3 мільйони євро.

Забарний дебютував за клуб в першому турі Ліги 1 проти "Нанта" (1:0).

Нагадаємо, раніше стали відомі оцінки Забарного за перший матч за "ПСЖ".

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке розповів, чим його здивував Забарний.