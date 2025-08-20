Видео
Шевченко рассказал Забарному, что делать с Сафоновым

Шевченко рассказал Забарному, что делать с Сафоновым

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 17:42
Забарный получил совет от Шевченко относительно россиянина в составе ПСЖ
Андрей Шевченко. Фото: официальный сайт УАФ

После трансфера украинского центрального защитника Ильи Забарного в "ПСЖ" болельщиков интересовал вопрос о будущем российского вратаря Матвея Сафонова. Защитник еще на стадии переговоров просил избавиться от голкипера и руководство французского клуба попыталось это сделать, но ни игрок этого не захотел, ни потенциальных покупателей не нашли.

Перед трансфером Забарный получил совет от президента УАФ Андрея Шевченко, сообщил портал Sport.24.

Читайте также:
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Забарный получил совет от Шевченко

Шевченко перед переходом Забарного провел с 22-летним защитником разговор, дав ему важный совет.

Источник сообщил, что Шевченко попросил Забарного быть осторожным в контактах с вратарем "ПСЖ". Эта рекомендация связана с напряженной атмосферой, возникшей из-за разницы во взглядах и предыдущих инцидентов.

Трансфер Забарного из "Борнмута" в "ПСЖ" обошелся французскому клубу в 63 миллиона евро, с возможностью дополнительно получить бонусы в размере 3 миллиона евро.

Забарный дебютировал за клуб в первом туре Лиги 1 против "Нанта" (1:0).

Напомним, ранее стали известны оценки Забарного за первый матч за "ПСЖ".

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал, чем его удивил Забарный.

футбол Андрей Шевченко ПСЖ Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
