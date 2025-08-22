Джорджина Родрігес вразила фанів фотосесією в мокрій білизні на тлі заходу сонця

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Ще не стихнув весь галас від новини про пропозицію, яку зірка футболу Кріштіану Роналду зробив своїй коханій Джорджині Родрігес. Однак, дівчина вже радує своїх фолловерів цікавими кадрами.

Цього разу Джорджина провела фотосесію для Instagram в мокрій білизні.

Зазначимо, що Джорджина є найбільш популярною з усіх дружин футболістів у світі. На "діву" в Instagram підписано майже 70 млн фолловерів.

Джорджина показала своє тіло

Наречена нападника "Аль-Насра" та збірної Португалії поділилася серією пристрасних знімків в білизні, знятого на тлі заходу сонця над морем. Точним місцем зйомки Родрігес назвала узбережжя Червоного моря.

На фото вона підкреслила увагу на своїй спортивній фігурі, яку прикрашає намисто з діамантів.

Португалець і іспанка разом із 2016 року та виховують двох спільних дітей: доньку, народжену у 2017 році, і дівчинку 2022 року народження, брат-близнюк якої помер під час пологів.

Окрім цього, у Роналду є син 2010 року від офіціантки та близнюки 2017 року від сурогатної матері. Усіх дітей Джорджина вважає рідними.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Роналду не зможе розлучитися з Джорджиною.

Роналду зробив пропозицію Джорджині після дев'яти років разом.