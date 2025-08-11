Відео
Роналду зробив пропозицію своїй дівчині після дев'яти років разом

Роналду зробив пропозицію своїй дівчині після дев'яти років разом

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 21:41
Кріштіану Роналду освідчився Джорджині Родрігес — фото
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Футболіст "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду нарешті зробив крок, на який всі дуже довго чекали. 40-річна легенда зробила пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес.

Про це Джорджина повідомила в Instagram, де опублікувала відповідне фото.

Читайте також:
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Кріштіану Роналду зробив пропозицію Джорджині Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Роналду зробив найважливіший крок

Родрігес опублікувала зворушливе фото з каблучкою та підтвердина згоду публічно.

"Так, хочу. У цьому і в усіх моїх життях", — написала Джорджина.

Португалець та іспанка зустрічаються з 2016 року та мають двох спільних дітей: донька, 2017 року народження, у 2022 році народилися хлопчик і дівчинка, але хлопчик помер під час пологів.

У Роналду є ще син (2010 року народження) від офіціантки і близнюки (2017) від сурогатної матері. Всіх дітей Джорджина вважає своїми.

Роналду раніше підписав контракт з "Аль-Насром" на два роки, за які отримає 400 млн доларів.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
