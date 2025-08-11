Видео
Роналду сделал предложение своей девушке после девяти лет вместе

Роналду сделал предложение своей девушке после девяти лет вместе

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 21:41
Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес — фото
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Футболист "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду наконец-то сделал шаг, которого все очень долго ждали. 40-летняя легенда сделала предложение своей девушке Джорджине Родригес.

Об этом Джорджина сообщила в Instagram, где опубликовала соответствующее фото.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Роналду сделал самый важный шаг

Родригес опубликовала трогательное фото с кольцом и подтвердила согласие публично.

"Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях",— написала Джорджина.

Португалец и испанка встречаются с 2016 года и имеют двух общих детей: дочь, 2017 года рождения, в 2022 году родились мальчик и девочка, но мальчик умер во время родов.

У Роналду есть еще сын (2010 года рождения) от официантки, и близнецы (2017) от суррогатной матери. Всех детей Джорджина считает своими.

Роналду ранее подписал контракт с "Аль-Насром" на два года, за которые получит 400 млн долларов.

футбол свадьба Криштиану Роналду Джорджина Родригес жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
