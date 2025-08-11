Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес — фото

Роналду сделал предложение своей девушке после девяти лет вместе
Футболист "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду наконец-то сделал шаг, которого все очень долго ждали. 40-летняя легенда сделала предложение своей девушке Джорджине Родригес.
Об этом Джорджина сообщила в Instagram, где опубликовала соответствующее фото.
Роналду сделал самый важный шаг
Родригес опубликовала трогательное фото с кольцом и подтвердила согласие публично.
"Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях",— написала Джорджина.
Португалец и испанка встречаются с 2016 года и имеют двух общих детей: дочь, 2017 года рождения, в 2022 году родились мальчик и девочка, но мальчик умер во время родов.
У Роналду есть еще сын (2010 года рождения) от официантки, и близнецы (2017) от суррогатной матери. Всех детей Джорджина считает своими.
Роналду ранее подписал контракт с "Аль-Насром" на два года, за которые получит 400 млн долларов.
