Роналду та Родрігес проводять романтичну відпустку після завершення сезону

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Після завершення основної частини футбольного сезону багато футболістів поїхали на відпочинок. Серед них були Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес.

Родрігес в Instagram показала, чим займається найпопулярніша пара у футболі.

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Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Завдяки стосункам з Роналду Джорджина стала найбільш популярною дівчиною футболіста. В Instagram на неї підписані 66,4 млн фоловерів.

Роналду нарешті поряд з коханою

Після завершення сезону в "Аль-Насрі", кінець якого вийшов для Роналду неоднозначним через втому організму, він відправився відпочивати.

Нарешті Кріштіану провів романтичний вечір зі своєю дівчиною. Джорджина опублікувала фото, де Роналду посміхаючись сидить за столом.

Кріщтіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Також вона опублікувала фото з вілли, де видно басейн, два шезлонги та ідеальний газон.

Місце відпочинку Кріштіану та Джорджини. Фото: instagram.com/georginagio

Зазначимо, що Роналду може покинути "Аль-Наср", оскільки команда пропустить перший в історії клубний чемпіонат світу та й не виграє ніяких кубків. Тому він може перейти до головного конкурента "Аль-Хілаля", або повернеться в Європу.

Нагадаємо, у Роналду була рекордна в історії спорту пропозиція по заплаті, але він відмовився.

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