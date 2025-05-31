Роналду та Родрігес проводять романтичну відпустку після завершення сезону

Кохана Роналду показала, як вони проводять разом час
Після завершення основної частини футбольного сезону багато футболістів поїхали на відпочинок. Серед них були Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес.
Родрігес в Instagram показала, чим займається найпопулярніша пара у футболі.
Завдяки стосункам з Роналду Джорджина стала найбільш популярною дівчиною футболіста. В Instagram на неї підписані 66,4 млн фоловерів.
Роналду нарешті поряд з коханою
Після завершення сезону в "Аль-Насрі", кінець якого вийшов для Роналду неоднозначним через втому організму, він відправився відпочивати.
Нарешті Кріштіану провів романтичний вечір зі своєю дівчиною. Джорджина опублікувала фото, де Роналду посміхаючись сидить за столом.
Також вона опублікувала фото з вілли, де видно басейн, два шезлонги та ідеальний газон.
Зазначимо, що Роналду може покинути "Аль-Наср", оскільки команда пропустить перший в історії клубний чемпіонат світу та й не виграє ніяких кубків. Тому він може перейти до головного конкурента "Аль-Хілаля", або повернеться в Європу.
Нагадаємо, у Роналду була рекордна в історії спорту пропозиція по заплаті, але він відмовився.
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