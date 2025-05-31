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Главная Спорт Возлюбленная Роналду показала, как они проводят вместе время

Возлюбленная Роналду показала, как они проводят вместе время

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Дата публикации 31 мая 2025 08:49
Роналду и Родригес проводят романтический отпуск после завершения сезона
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

После завершения основной части футбольного сезона многие футболисты уехали на отдых. Среди них были Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.

Родригес в Instagram показала, чем занимается самая популярная пара в футболе.

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Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Благодаря отношениям с Роналду Джорджина стала самой популярной девушкой футболиста. В Instagram на нее подписаны 66,4 млн фолловеров.

Роналду наконец рядом с любимой

После завершения сезона в "Аль-Насре", конец которого получился для Роналду неоднозначным из-за усталости организма, он отправился отдыхать.

Наконец Криштиану провел романтический вечер со своей девушкой. Джорджина опубликовала фото, где Роналду улыбаясь сидит за столом.

Криштиану Роналду проводит отпуск
Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Также она опубликовала фото с виллы, где видно бассейн, два шезлонга и идеальный газон.

Криштиану Роналду проводит отпуск
Место отдыха Криштиану и Джорджины. Фото: instagram.com/georginagio

Отметим, что Роналду может покинуть "Аль-Наср", поскольку команда пропустит первый в истории клубный чемпионат мира и не выиграет никаких трофеев. Поэтому он может перейти к главному конкуренту "Аль-Хилалю", или вернется в Европу.

Напомним, у Роналду было рекордное в истории спорта предложение по заплате, но он отказался.

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футбол Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср жены футболистов
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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