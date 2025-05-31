Роналду и Родригес проводят романтический отпуск после завершения сезона

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

После завершения основной части футбольного сезона многие футболисты уехали на отдых. Среди них были Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.

Родригес в Instagram показала, чем занимается самая популярная пара в футболе.

Реклама

Читайте также:

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Благодаря отношениям с Роналду Джорджина стала самой популярной девушкой футболиста. В Instagram на нее подписаны 66,4 млн фолловеров.

Роналду наконец рядом с любимой

После завершения сезона в "Аль-Насре", конец которого получился для Роналду неоднозначным из-за усталости организма, он отправился отдыхать.

Наконец Криштиану провел романтический вечер со своей девушкой. Джорджина опубликовала фото, где Роналду улыбаясь сидит за столом.

Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Также она опубликовала фото с виллы, где видно бассейн, два шезлонга и идеальный газон.

Место отдыха Криштиану и Джорджины. Фото: instagram.com/georginagio

Отметим, что Роналду может покинуть "Аль-Наср", поскольку команда пропустит первый в истории клубный чемпионат мира и не выиграет никаких трофеев. Поэтому он может перейти к главному конкуренту "Аль-Хилалю", или вернется в Европу.

Напомним, у Роналду было рекордное в истории спорта предложение по заплате, но он отказался.

Сергей Ребров может досрочно завершить работу в сборной Украины — его заменит известный тренер.

Талантливая юная украинская дзюдоистка по своей красоте составила конкуренцию Дарье Белодед и Анжелике Терлюзи.

В "Манчестер Сити" появится легендарный тренер из английской Премьер-лиги.