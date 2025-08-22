Видео
Невеста Роналду опубликовала пикантные фото в мокром белье

Невеста Роналду опубликовала пикантные фото в мокром белье

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 09:21
Джорджина Родригес поразила фанов фотосессией в мокром белье на фоне заката
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Еще не стихла вся шумиха от новости о предложении, которое звезда футбола Криштиану Роналду сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес. Однако, девушка уже радует своих фолловеров интересными кадрами.

На этот раз Джорджина провела фотосессию для Instagram в мокром белье.

Читайте также:
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Отметим, что Джорджина является наиболее популярной из всех жен футболистов в мире. На "диву" в Instagram подписано почти 70 млн фолловеров.

Джорджина показала свое тело

Невеста нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии поделилась серией страстных снимков в белье, снятых на фоне заката над морем. Точным местом съемки Родригес назвала побережье Красного моря.

На фото она подчеркнула внимание на своей спортивной фигуре, которую украшает ожерелье из бриллиантов.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Португалец и испанка вместе с 2016 года и воспитывают двух общих детей: дочь, рожденную в 2017 году, и девочку 2022 года рождения, брат-близнец которой умер во время родов.

Кроме этого, у Роналду есть сын 2010 года от официантки и близнецы 2017 года от суррогатной матери. Всех детей Джорджина считает родными.

Напомним, ранее стало известно, почему Роналду не сможет развестись с Джорджиной.

Роналду сделал предложение Джорджине после девяти лет вместе.

футбол Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
