Джорджина Родригес поразила фанов фотосессией в мокром белье на фоне заката

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Еще не стихла вся шумиха от новости о предложении, которое звезда футбола Криштиану Роналду сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес. Однако, девушка уже радует своих фолловеров интересными кадрами.

На этот раз Джорджина провела фотосессию для Instagram в мокром белье.

Отметим, что Джорджина является наиболее популярной из всех жен футболистов в мире. На "диву" в Instagram подписано почти 70 млн фолловеров.

Джорджина показала свое тело

Невеста нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии поделилась серией страстных снимков в белье, снятых на фоне заката над морем. Точным местом съемки Родригес назвала побережье Красного моря.

На фото она подчеркнула внимание на своей спортивной фигуре, которую украшает ожерелье из бриллиантов.

Португалец и испанка вместе с 2016 года и воспитывают двух общих детей: дочь, рожденную в 2017 году, и девочку 2022 года рождения, брат-близнец которой умер во время родов.

Кроме этого, у Роналду есть сын 2010 года от официантки и близнецы 2017 года от суррогатной матери. Всех детей Джорджина считает родными.

Напомним, ранее стало известно, почему Роналду не сможет развестись с Джорджиной.

Роналду сделал предложение Джорджине после девяти лет вместе.