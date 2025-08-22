Джорджина Родригес поразила фанов фотосессией в мокром белье на фоне заката

Невеста Роналду опубликовала пикантные фото в мокром белье
Еще не стихла вся шумиха от новости о предложении, которое звезда футбола Криштиану Роналду сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес. Однако, девушка уже радует своих фолловеров интересными кадрами.
На этот раз Джорджина провела фотосессию для Instagram в мокром белье.
Отметим, что Джорджина является наиболее популярной из всех жен футболистов в мире. На "диву" в Instagram подписано почти 70 млн фолловеров.
Джорджина показала свое тело
Невеста нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии поделилась серией страстных снимков в белье, снятых на фоне заката над морем. Точным местом съемки Родригес назвала побережье Красного моря.
На фото она подчеркнула внимание на своей спортивной фигуре, которую украшает ожерелье из бриллиантов.
Португалец и испанка вместе с 2016 года и воспитывают двух общих детей: дочь, рожденную в 2017 году, и девочку 2022 года рождения, брат-близнец которой умер во время родов.
Кроме этого, у Роналду есть сын 2010 года от официантки и близнецы 2017 года от суррогатной матери. Всех детей Джорджина считает родными.
Напомним, ранее стало известно, почему Роналду не сможет развестись с Джорджиной.
Роналду сделал предложение Джорджине после девяти лет вместе.
