Голкіпер збірної України зламав руку та пропустить чемпіонат світу

Денис Марченко. Фото: "Оболонь"

Один з лідерів Української прем'єр-ліги цього сезону київська "Оболонь" понесла величезну утрату. Команда залишилась без свого головного активу — 18-річного голкіпера Дениса Марченка.

У юного футболіста важка травма, повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

"Оболонь" залишилась без кращого гравця

За інформацією джерела, голкіпер "Оболоні" 20 серпня зламав руку під час силового тренування в спортзалі.

Юному воротарю лікарі діагностували закритий перелом руки, що вимагатиме тривалого відновлення. За прогнозами лікарів, футболіст "Оболоні" та збірної України U-20 зможе повернутися на поле не раніше листопада.

Отримана травма завадить футболісту виступити на чемпіонаті світу U-20, який стартує 27 вересня. "Оболонь" влітку не продала воротаря в "Металіст 1925", очікуючи, що Марченко вдало покаже себе на ЧС-2025 і кількість потенційних покупців на нього збільшиться.

Марченко дебютував у дорослому футболі в минулому сезоні. За цей час він зіграв 14 матчів, в яких пропустив дев’ять м’ячів. При цьому у юного таланта дев’ять сухих ігор.

