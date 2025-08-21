Сабо розкритикував Динамо перед матчем Ліги Європи

Йожеф Сабо в ролі експерта. Фото: УНІАН

Колишній наставник "Динамо" Йожеф Сабо поділився своєю думкою перед матчем киян із "Маккабі" Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок відбудеться 21 серпня і стане важливим випробуванням для команди Олександра Шовковського.

Досвідчений фахівець зізнався, що не чекає від киян великих звершень, повідомляє "Український футбол".

Йожеф Сабо заявив, що гра "біло-синіх" сьогодні далека від рівня, який традиційно асоціювався з ім'ям "Динамо". Сабо нагадав про поразку від кіпрського "Пафосу" в попередньому раунді. Він вважає, що той результат уже став провалом, який сильно вдарив по іміджу команди, а також поставив під сумнів її здатність конкурувати навіть із суперниками середньої руки.

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: УНІАН

Чому не варто чекати чудес від "Динамо"

Особливу увагу експерт звернув на кадровий потенціал. На думку Сабо, у нинішньому складі мало гравців, які відповідають високим вимогам, а тренерському штабу складно виправити ситуацію в стислі терміни.

Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: УНІАН

"Сьогоднішнє "Динамо" — це вже не та команда, якою пишалася Україна. Клуб втратив у якості, швидкості та характері, і тому поступається суперникам, яких раніше проходив без зусиль. Я щиро хочу вірити в перемогу над "Маккабі", але реальність така, що зараз у "Динамо" величезні проблеми. І поки їх не вирішать, у Європі буде дуже важко", — сказав Сабо.

Нагадаємо, головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського можуть відправити у відставку — вже відомо, коли це станеться.

