Трубін встановив рекорд із Бенфікою за кількістю сухих матчів

Трубін допоміг Бенфіці встановити рекордне досягнення
"Бенфіка" зіграла внічию 0:0 з "Фенербахче" в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Для португальців, у складі яких виступає голкіпер збірної України Анатолій Трубін, результат став важливим не тільки з турнірного погляду.
Команда Бруну Лаже продовжила серію без пропущених м'ячів й повторила унікальне досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.
На старті сезону "Бенфіка" не пропускає вже п'ять матчів поспіль. Такого в історії клубу ще не було, і саме захист та воротарська лінія стали головним чинником цього успіху. Українець Анатолій Трубін залишається в центрі уваги. Його гра принесла "орлам" новий рекорд.
Рекорд "Бенфіки" та Трубіна
У поєдинку проти "Фенербахче" Трубін кілька разів виручив команду в складних епізодах, відбиваючи удари з небезпечних позицій. Його сейви стали ключовими в моменти, коли суперник отримував чисельну перевагу та намагався дотиснути португальців.
Авторитетні спортивні видання оцінили виступ голкіпера вище середнього, відзначаючи його впевненість та лідерські якості. Експерти підкреслюють, що Трубін не тільки стабільно грає на лінії воріт, а й допомагає команді розпочинати атаки завдяки точним першим передачам.
Головний тренер "Бенфіки" зауважив, що українець став справжньою опорою для оборони та довів готовність до найвідповідальніших матчів. За його словами, спокій Трубіна у вирішальні хвилини передається всій команді та робить "Бенфіку" одним із найнадійніших клубів Європи на старті сезону.
Нагадаємо, зірка футболу Кріштіану Роналду одружується з Джорджиною Родрігес, а журналістам уже вдалося дізнатися деталі шлюбного контракту зіркової пари.
Тим часом колишній форвард київського "Динамо" Браун Ідейє вирішив завершити футбольну кар'єру та звернувся у зв'язку з цим до вболівальників.
Читайте Новини.LIVE!