Україна
Трубін допоміг Бенфіці встановити рекордне досягнення

Трубін допоміг Бенфіці встановити рекордне досягнення

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 09:17
Трубін встановив рекорд із Бенфікою за кількістю сухих матчів
Анатолій Трубін у "Бенфіці". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Бенфіка" зіграла внічию 0:0 з "Фенербахче" в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Для португальців, у складі яких виступає голкіпер збірної України Анатолій Трубін, результат став важливим не тільки з турнірного погляду.

Команда Бруну Лаже продовжила серію без пропущених м'ячів й повторила унікальне досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

На старті сезону "Бенфіка" не пропускає вже п'ять матчів поспіль. Такого в історії клубу ще не було, і саме захист та воротарська лінія стали головним чинником цього успіху. Українець Анатолій Трубін залишається в центрі уваги. Його гра принесла "орлам" новий рекорд.

Рекорд "Бенфіки" та Трубіна

У поєдинку проти "Фенербахче" Трубін кілька разів виручив команду в складних епізодах, відбиваючи удари з небезпечних позицій. Його сейви стали ключовими в моменти, коли суперник отримував чисельну перевагу та намагався дотиснути португальців.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Авторитетні спортивні видання оцінили виступ голкіпера вище середнього, відзначаючи його впевненість та лідерські якості. Експерти підкреслюють, що Трубін не тільки стабільно грає на лінії воріт, а й допомагає команді розпочинати атаки завдяки точним першим передачам.

Головний тренер "Бенфіки" зауважив, що українець став справжньою опорою для оборони та довів готовність до найвідповідальніших матчів. За його словами, спокій Трубіна у вирішальні хвилини передається всій команді та робить "Бенфіку" одним із найнадійніших клубів Європи на старті сезону.

Нагадаємо, зірка футболу Кріштіану Роналду одружується з Джорджиною Родрігес, а журналістам уже вдалося дізнатися деталі шлюбного контракту зіркової пари.

Тим часом колишній форвард київського "Динамо" Браун Ідейє вирішив завершити футбольну кар'єру та звернувся у зв'язку з цим до вболівальників.

спорт футбол Ліга чемпіонів Фенербахче Бенфіка Анатолій Трубін
