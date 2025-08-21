Трубін встановив рекорд із Бенфікою за кількістю сухих матчів

Анатолій Трубін у "Бенфіці". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Бенфіка" зіграла внічию 0:0 з "Фенербахче" в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Для португальців, у складі яких виступає голкіпер збірної України Анатолій Трубін, результат став важливим не тільки з турнірного погляду.

Команда Бруну Лаже продовжила серію без пропущених м'ячів й повторила унікальне досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

На старті сезону "Бенфіка" не пропускає вже п'ять матчів поспіль. Такого в історії клубу ще не було, і саме захист та воротарська лінія стали головним чинником цього успіху. Українець Анатолій Трубін залишається в центрі уваги. Його гра принесла "орлам" новий рекорд.

Рекорд "Бенфіки" та Трубіна

У поєдинку проти "Фенербахче" Трубін кілька разів виручив команду в складних епізодах, відбиваючи удари з небезпечних позицій. Його сейви стали ключовими в моменти, коли суперник отримував чисельну перевагу та намагався дотиснути португальців.

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Авторитетні спортивні видання оцінили виступ голкіпера вище середнього, відзначаючи його впевненість та лідерські якості. Експерти підкреслюють, що Трубін не тільки стабільно грає на лінії воріт, а й допомагає команді розпочинати атаки завдяки точним першим передачам.

Головний тренер "Бенфіки" зауважив, що українець став справжньою опорою для оборони та довів готовність до найвідповідальніших матчів. За його словами, спокій Трубіна у вирішальні хвилини передається всій команді та робить "Бенфіку" одним із найнадійніших клубів Європи на старті сезону.

