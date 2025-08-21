Видео
Главная Спорт Трубин помог Бенфике установить рекордное достижение

Трубин помог Бенфике установить рекордное достижение

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 09:17
Трубин установил рекорд с Бенфикой по количеству сухих матчей
Анатолий Трубин в "Бенфике". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Бенфика" сыграла вничью 0:0 с "Фенербахче" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для португальцев, в составе которых выступает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, результат стал важным не только с турнирной точки зрения. 

Команда Бруну Лаже продлила серию без пропущенных мячей и повторила уникальное достижение, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

На старте сезона "Бенфика" не пропускает уже пять матчей подряд. Такого в истории клуба еще не было, и именно защита и вратарская линия стали главным фактором этого успеха. Украинец Анатолий Трубин остается в центре внимания. Его игра принесла "орлам" новый рекорд.

Рекорд "Бенфики" и Трубина

В поединке против "Фенербахче" Трубин несколько раз выручил команду в сложных эпизодах, отражая удары из опасных позиций. Его сейвы стали ключевыми в моменты, когда соперник получал численное преимущество и пытался дожать португальцев. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Авторитетные спортивные издания оценили выступление голкипера выше среднего, отмечая его уверенность и лидерские качества. Эксперты подчеркивают, что Трубин не только стабильно играет на линии ворот, но и помогает команде начинать атаки благодаря точным первым передачам.

Главный тренер "Бенфики" отметил, что украинец стал настоящей опорой для обороны и доказал готовность к самым ответственным матчам. По его словам, спокойствие Трубина в решающие минуты передается всей команде и делает "Бенфику" одним из самых надежных клубов Европы на старте сезона. 

спорт футбол Лига чемпионов Фенербахче Бенфика Анатолий Трубин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
