Браун Идейе завершил карьеру и вспомнил о Динамо

Браун Идейе и молодой Андрей Ярмоленко. Фото: УНИАН

Бывший нападающий киевского "Динамо", 36-летний Браун Идейе объявил о завершении профессиональной карьеры. Нигерийский форвард опубликовал прощальное обращение, в котором подвел итоги своего пути в футболе.

Футболист отметил, что решение далось ему нелегко и написал специальное сообщение в соцсети X.

За годы выступлений в футболе Браун Идейе прошел путь от национального первенства Нигерии до клубов из Украины, Греции, Англии, Франции, Турции и Китая. Каждое новое место стало для него этапом роста и источником ярких воспоминаний.

Браун Идейе в "Динамо". Фото: УНИАН

Идейе в Украине

Особое место в карьере Брауна занимает "Динамо". С 2011 по 2014 год он провел за киевлян 107 матчей, забив 45 голов и сделав 12 результативных передач. В составе клуба нападающий дважды становился чемпионом Украины и выигрывал Кубок страны.

Браун Идейе против Андрея Пятова. Фото: УНИАН

За пределами Украины форвард известен по выступлениям за "Вест Бромвич", "Олимпиакос", "Малагу", "Чайкур Ризеспор", "Арис" и китайский "Тяньцзинь Тэда". Он также 40 раз выходил на поле в составе сборной Нигерии и стал победителем Кубка Африки в 2013 году.

"Этот день настал, и я чувствую благодарность за каждый миг, проведенный на поле. Я хочу сказать спасибо своей семье, тренерам и болельщикам, которые всегда были рядом. Карьера футболиста закончилась, но любовь к игре останется со мной навсегда. Теперь начинается новая глава моей жизни, и я с интересом смотрю в будущее", — написал Идейе в прощальном сообщении.

