Головна Спорт Легенда Динамо поставив крапку у футбольній кар'єрі

Легенда Динамо поставив крапку у футбольній кар'єрі

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 12:01
Браун Ідейє завершив кар'єру та згадав про Динамо
Браун Ідейє та молодий Андрій Ярмоленко. Фото: УНІАН

Колишній нападник київського "Динамо", 36-річний Браун Ідейє оголосив про завершення професійної кар'єри. Нігерійський форвард опублікував прощальне звернення, в якому підбив підсумки свого шляху у футболі.

Футболіст зазначив, що рішення далося йому нелегко і написав спеціальне повідомлення в соцмережі X.

Читайте також:

За роки виступів у футболі Браун Ідейє пройшов шлях від національної першості Нігерії до клубів з України, Греції, Англії, Франції, Туреччини та Китаю. Кожне нове місце стало для нього етапом зростання і джерелом яскравих спогадів.

Браун Идейе
Браун Ідейє в "Динамо". Фото: УНІАН

Ідейє в Україні

Особливе місце в кар'єрі Брауна посідає "Динамо". З 2011 по 2014 рік він провів за киян 107 матчів, забивши 45 голів та зробивши 12 результативних передач. У складі клубу нападник двічі ставав чемпіоном України та вигравав Кубок країни.

Браун Идейе
Браун Ідейє проти Андрія Пятова. Фото: УНІАН

За межами України форвард відомий за виступами за "Вест Бромвіч", "Олімпіакос", "Малагу", "Чайкур Різеспор", "Аріс" та китайський "Тяньцзінь Теда". Він також 40 разів виходив на поле у складі збірної Нігерії та став переможцем Кубка Африки у 2013 році.

"Цей день настав, і я відчуваю вдячність за кожну мить, проведену на полі. Я хочу сказати спасибі своїй сім'ї, тренерам і вболівальникам, які завжди були поруч. Кар'єра футболіста закінчилася, але любов до гри залишиться зі мною назавжди. Тепер починається нова глава мого життя, і я з цікавістю дивлюся в майбутнє", — написав Ідейє в прощальному повідомленні.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
