Браун Ідейє завершив кар'єру та згадав про Динамо

Легенда Динамо поставив крапку у футбольній кар'єрі
Колишній нападник київського "Динамо", 36-річний Браун Ідейє оголосив про завершення професійної кар'єри. Нігерійський форвард опублікував прощальне звернення, в якому підбив підсумки свого шляху у футболі.
Футболіст зазначив, що рішення далося йому нелегко і написав спеціальне повідомлення в соцмережі X.
За роки виступів у футболі Браун Ідейє пройшов шлях від національної першості Нігерії до клубів з України, Греції, Англії, Франції, Туреччини та Китаю. Кожне нове місце стало для нього етапом зростання і джерелом яскравих спогадів.
Ідейє в Україні
Особливе місце в кар'єрі Брауна посідає "Динамо". З 2011 по 2014 рік він провів за киян 107 матчів, забивши 45 голів та зробивши 12 результативних передач. У складі клубу нападник двічі ставав чемпіоном України та вигравав Кубок країни.
За межами України форвард відомий за виступами за "Вест Бромвіч", "Олімпіакос", "Малагу", "Чайкур Різеспор", "Аріс" та китайський "Тяньцзінь Теда". Він також 40 разів виходив на поле у складі збірної Нігерії та став переможцем Кубка Африки у 2013 році.
"Цей день настав, і я відчуваю вдячність за кожну мить, проведену на полі. Я хочу сказати спасибі своїй сім'ї, тренерам і вболівальникам, які завжди були поруч. Кар'єра футболіста закінчилася, але любов до гри залишиться зі мною назавжди. Тепер починається нова глава мого життя, і я з цікавістю дивлюся в майбутнє", — написав Ідейє в прощальному повідомленні.
Нагадаємо, вже 20 серпня стартує етап Діамантової ліги зі стрибків у висоту, в якому візьмуть участь Магучіх та Левченко.
Зірка збірної України з пауерліфтингу Дар'я Русаненко записала собі в актив новий світовий рекорд.
Марина Бех-Романчук відмовилася від розкриття проби "Б", яка могла спростувати звинувачення в допінгу.
Читайте Новини.LIVE!