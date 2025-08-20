Видео
Рома хочет избавиться от Довбика до конца лета

Рома хочет избавиться от Довбика до конца лета

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 14:13
Рома выставила на трансфер Довбика и еще двух игроков
Артем Довбик работает на тренировке. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Итальянская "Рома" планирует расстаться с украинским нападающим Артемом Довбиком уже в это трансферное окно. Лидер атак команды по итогам прошлого сезона в ближайшее время сменит клуб.

"Рома" открыта к предложениям по поводу трансфера Довбика, сообщает Roma Press.

Читайте также:

В сезоне 2024/2025 Артем Довбик провел 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи, его роль в команде заметно снизилась при Джан Пьеро Гасперини. В Серии A украинец отличился 12 раз и дважды ассистировал партнерам, однако тренерский штаб ищет более подходящий по стилю вариант для атаки. 

Артем Довбик
Артем Довбик работает с мячом. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Где будет играть Довбик 

"Волки" готовы рассматривать предложения в районе 30–35 млн евро, и интерес уже проявляют "Вест Хэм", "Лидс", "Бешикташ" и "Вильярреал". В "Роме" надеются, что продажа форварда поможет сбалансировать бюджет и ускорить трансфер нового нападающего.

Довбик перебрался в Рим только прошлым летом из "Жироны" за 30,5 млн евро после того, как стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами, но всего через год его будущее вновь оказалось в подвешенном состоянии. 

Напомним, Дарья Русаненко из Украины стал автором рекорда и звездой на престижном турнире в Китае. 

Ярослава Магучих внесла изменения в привычную подготовку к турнирам, чтобы снова на равных конкурировать с сильнейшими соперницами. 

Марина Бех-Романчук удивила решением после того, как узнала о возможной длительной дисквалификации. 

