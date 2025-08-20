Видео
Главная Спорт Магучих объяснила, почему не всегда побеждает в этом сезоне

Магучих объяснила, почему не всегда побеждает в этом сезоне

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 11:23
Магучих объяснила, как сумела справиться с проблемами в этом сезоне
Ярослава Магучих в Париже. Кадр из видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих посетила пресс-конференцию накануне этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне. Для 23-летней спортсменки это важный старт, ведь он станет последним перед финалом сезона.

Олимпийская чемпионка откровенно ответила на вопросы о проблемах в нынешнем сезоне, сообщает "Суспільне Спорт". 

Читайте также:

Ярослава Магучих подходит к соревнованию в статусе победительницы этапа в Силезии, где она опередила главную конкурентку Николу Олислагерс и во второй раз за семь турниров взяла высоту 2,00 м. Этот результат вернул украинке уверенность, которой не хватало в предыдущих стартах. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих в спальном мешке. Кадр из видео

Вместе с Магучих в Лозанне выступит и Юлия Левченко. Для украинских спортсменок этот турнир станет возможностью проверить готовность перед решающими прыжками и определить сильнейших перед финалом.

Настрой и подготовка Магучих

На пресс-конференции Ярослава отметила, что нынешний сезон получается неровным: только четыре раза за десять стартов она брала 2,00 м и выше. Однако вместе с тренером Татьяной Степановой легкоатлетка работает над техникой разбега и подхода, чтобы улучшить стабильность результатов.

Ярослава Магучих
Магучих в Лозанне. Фото: instagram.com/diamondleagueathletics/

Отдельно спортсменка подчеркнула важность атмосферы соперничества. Несмотря на это, сейчас девушки в секторе больше поддерживают друг друга, чем пять лет назад, и это помогает им показывать более высокие результаты.

"Этот год непростой, но я стараюсь сохранять концентрацию на каждом старте. Мы с тренером немного изменили технику, и я уже чувствую прогресс. Конкуренция невероятная, поэтому важно использовать любую возможность, чтобы прибавлять. Я знаю, что могу прыгать выше, и именно это держит меня в тонусе", — заверила Магучих.

Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне пройдет 20 августа. Женские прыжки в высоту запланированы на 21:25 по киевскому времени. Прямая трансляция — на телеканале, сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Напомним, у Юлии Левченко тоже есть возможность пробиться в финальный турнир Бриллиантовой лиги. 

Дарья Русаненко после установления мирового рекорда стала звездой сборной Украины. 

Марина Бех-Романчук может уйти из спорта после того, как ее дисквалифицировали на четыре года. 

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
