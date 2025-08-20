Відео
Головна Спорт Магучіх пояснила, чому не завжди перемагає в цьому сезоні

Магучіх пояснила, чому не завжди перемагає в цьому сезоні

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 11:23
Магучіх пояснила, як зуміла впоратися з проблемами в цьому сезоні
Ярослава Магучіх у Парижі. Кадр із відео

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх відвідала пресконференцію напередодні етапу Діамантової ліги в Лозанні. Для 23-річної спортсменки це важливий старт, адже він стане останнім перед фіналом сезону.

Олімпійська чемпіонка відверто відповіла на запитання про проблеми в нинішньому сезоні, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Ярослава Магучіх підходить до змагання у статусі переможниці етапу в Сілезії, де вона випередила головну конкурентку Ніколу Оліслагерс та вдруге за сім турнірів узяла висоту 2,00 м. Цей результат повернув українці впевненість, якої не вистачало в попередніх стартах.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх у спальному мішку. Кадр із відео

Разом із Магучіх у Лозанні виступить і Юлія Левченко. Для українських спортсменок цей турнір стане можливістю перевірити готовність перед вирішальними стрибками та визначити найсильніших перед фіналом.

Настрій та підготовка Магучіх

На пресконференції Ярослава зазначила, що цьогорічний сезон виходить нерівним: лише чотири рази за десять стартів вона брала 2,00 м й вище. Однак разом із тренеркою Тетяною Степановою легкоатлетка працює над технікою розбігу та підходу, щоб покращити стабільність результатів.

Ярослава Магучих
Магучіх у Лозанні. Фото: instagram.com/diamondleagueathletics/

Окремо спортсменка підкреслила важливість атмосфери суперництва. Попри це, зараз дівчата в секторі більше підтримують одна одну, ніж п'ять років тому, і це допомагає їм показувати вищі результати.

"Цей рік непростий, але я намагаюся зберігати концентрацію на кожному старті. Ми з тренером трохи змінили техніку, і я вже відчуваю прогрес. Конкуренція неймовірна, тому важливо використовувати будь-яку можливість, щоб додавати. Я знаю, що можу стрибати вище, і саме це тримає мене в тонусі", — запевнила Магучіх.

Етап Діамантової ліги в Лозанні відбудеться 20 серпня. Жіночі стрибки у висоту заплановані на 21:25 за київським часом. Пряма трансляція — на телеканалі, сайті та YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

Нагадаємо, у Юлії Левченко теж є можливість пробитися до фінального турніру Діамантової ліги.

Дар'я Русаненко після встановлення світового рекорду стала зіркою збірної України.

Марина Бех-Романчук може піти зі спорту після того, як її дискваліфікували на чотири роки.

спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
