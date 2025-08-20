Відео
Головна Спорт Рома хоче позбутися Довбика до кінця літа

Рома хоче позбутися Довбика до кінця літа

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 14:13
Рома виставила на трансфер Довбика та ще двох гравців
Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Італійська "Рома" планує розлучитися з українським нападником Артемом Довбиком уже в це трансферне вікно. Лідер атак команди за підсумками минулого сезону найближчим часом змінить клуб.

"Рома" відкрита до пропозицій щодо трансферу Довбика, повідомляє Roma Press.

Читайте також:

У сезоні 2024/2025 Артем Довбик провів 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та зробив 4 результативні передачі, його роль у команді помітно знизилася за Джан П'єро Гасперіні. У Серії A українець відзначився 12 разів та двічі асистував партнерам, проте тренерський штаб шукає більш відповідний за стилем варіант для атаки.

Артем Довбик
Артем Довбик працює з м'ячем. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Де гратиме Довбик

"Вовки" готові розглядати пропозиції в районі 30-35 млн євро, і інтерес уже проявляють "Вест Гем", "Лідс", "Бешикташ" та "Вільярреал". У "Ромі" сподіваються, що продаж форварда допоможе збалансувати бюджет та прискорити трансфер нового нападника.

Довбик перебрався до Риму тільки минулого літа з "Жирони" за 30,5 млн євро після того, як став найкращим бомбардиром Ла-Ліги з 24 голами, але лише за рік його майбутнє знову опинилося в підвішеному стані.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
