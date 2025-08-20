Рома виставила на трансфер Довбика та ще двох гравців

Рома хоче позбутися Довбика до кінця літа
Італійська "Рома" планує розлучитися з українським нападником Артемом Довбиком уже в це трансферне вікно. Лідер атак команди за підсумками минулого сезону найближчим часом змінить клуб.
"Рома" відкрита до пропозицій щодо трансферу Довбика, повідомляє Roma Press.
У сезоні 2024/2025 Артем Довбик провів 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та зробив 4 результативні передачі, його роль у команді помітно знизилася за Джан П'єро Гасперіні. У Серії A українець відзначився 12 разів та двічі асистував партнерам, проте тренерський штаб шукає більш відповідний за стилем варіант для атаки.
Де гратиме Довбик
"Вовки" готові розглядати пропозиції в районі 30-35 млн євро, і інтерес уже проявляють "Вест Гем", "Лідс", "Бешикташ" та "Вільярреал". У "Ромі" сподіваються, що продаж форварда допоможе збалансувати бюджет та прискорити трансфер нового нападника.
Довбик перебрався до Риму тільки минулого літа з "Жирони" за 30,5 млн євро після того, як став найкращим бомбардиром Ла-Ліги з 24 голами, але лише за рік його майбутнє знову опинилося в підвішеному стані.
Нагадаємо, Дар'я Русаненко з України стала автором рекорду та зіркою на престижному турнірі в Китаї.
Ярослава Магучіх внесла зміни у звичну підготовку до турнірів, щоб знову на рівних конкурувати з найсильнішими суперницями.
Марина Бех-Романчук здивувала рішенням після того, як дізналася про можливу тривалу дискваліфікацію.
Читайте Новини.LIVE!