Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Почему Сабо не верит в успех Динамо в Европе

Почему Сабо не верит в успех Динамо в Европе

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 10:44
Сабо раскритиковал Динамо перед матчем Лиги Европы
Йожеф Сабо в роли эксперта. Фото: УНИАН

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо поделился своим мнением перед матчем киевлян с "Маккаби" Тель-Авив в квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 21 августа и станет важным испытанием для команды Александра Шовковского.

Опытный специалист признался, что не ждет от киевлян больших свершений, сообщает "Украинский футбол".

Реклама
Читайте также:

Йожеф Сабо заявил, что игра "бело-синих" сегодня далека от уровня, который традиционно ассоциировался с именем "Динамо". Сабо напомнил о поражении от кипрского "Пафоса" в предыдущем раунде. Он считает, что тот результат уже стал провалом, который сильно ударил по имиджу команды, а также поставил под сомнение ее способность конкурировать даже с соперниками средней руки. 

Александр Шовковский
Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: УНИАН

Почему не стоит ждать чудес от "Динамо"

Особое внимание эксперт обратил на кадровый потенциал. По мнению Сабо, в нынешнем составе мало игроков, соответствующих высоким требованиям, а тренерскому штабу сложно исправить ситуацию в сжатые сроки. 

Динамо Киев
Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: УНИАН

"Сегодняшнее "Динамо" — это уже не та команда, которой гордилась Украина. Клуб потерял в качестве, скорости и характере, и потому уступает соперникам, которых раньше проходил без труда. Я искренне хочу верить в победу над "Маккаби", но реальность такова, что сейчас у "Динамо" огромные проблемы. И пока их не решат, в Европе будет очень тяжело", — сказал Сабо. 

Напомним, главного тренера "Динамо" Александра Шовковского могут отправить в отставку — уже известно, когда это произойдет

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин стал кумиром болельщиков "Бенфики" после того, как помог команде установить важное достижение. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Йожеф Сабо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации