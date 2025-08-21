Сабо раскритиковал Динамо перед матчем Лиги Европы

Йожеф Сабо в роли эксперта. Фото: УНИАН

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо поделился своим мнением перед матчем киевлян с "Маккаби" Тель-Авив в квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 21 августа и станет важным испытанием для команды Александра Шовковского.

Опытный специалист признался, что не ждет от киевлян больших свершений, сообщает "Украинский футбол".

Реклама

Читайте также:

Йожеф Сабо заявил, что игра "бело-синих" сегодня далека от уровня, который традиционно ассоциировался с именем "Динамо". Сабо напомнил о поражении от кипрского "Пафоса" в предыдущем раунде. Он считает, что тот результат уже стал провалом, который сильно ударил по имиджу команды, а также поставил под сомнение ее способность конкурировать даже с соперниками средней руки.

Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: УНИАН

Почему не стоит ждать чудес от "Динамо"

Особое внимание эксперт обратил на кадровый потенциал. По мнению Сабо, в нынешнем составе мало игроков, соответствующих высоким требованиям, а тренерскому штабу сложно исправить ситуацию в сжатые сроки.

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: УНИАН

"Сегодняшнее "Динамо" — это уже не та команда, которой гордилась Украина. Клуб потерял в качестве, скорости и характере, и потому уступает соперникам, которых раньше проходил без труда. Я искренне хочу верить в победу над "Маккаби", но реальность такова, что сейчас у "Динамо" огромные проблемы. И пока их не решат, в Европе будет очень тяжело", — сказал Сабо.

Напомним, главного тренера "Динамо" Александра Шовковского могут отправить в отставку — уже известно, когда это произойдет.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин стал кумиром болельщиков "Бенфики" после того, как помог команде установить важное достижение.