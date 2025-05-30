Марченко з Оболоні зацікавив Слован і Брест після дебюту в УПЛ

Денис Марченко. Фото: "Оболонь"

Воротар київської "Оболоні" Денис Марченко лише в другій половині сезону дебютував в дорослому футболі. При цьому 18-річний воротар швидко завоював місце в стартовому складі та вперше отримав виклик у збірну України U-20.

Тому, не варто дивуватись, що Марченко привернув увагу європейських команд, передає Sport Arena.

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Кому цікавий Марченко

За інформацією джерела, Марченко зацікавив словацький "Слован" Братислава який вже має предметний інтерес й може робити пропозицію.

Також щодо Марченка контактували з французьким Брестом, але варіант зі "Слованом" є більш конкретним. Цікаво, що обидва клуби є учасниками Ліги чемпіонів сезону 2024/2025 років.

Ймовірно, власники "Оболоні" не продаватимуть гравця, поки він не виступив за в матчах за збірну України U-20.

Марченко після дебюту провівши 11 матчів в УПЛ й в семи зберіг ворота недоторканими.

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