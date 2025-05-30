Марченко из Оболони заинтересовал Слован и Брест после дебюта в УПЛ

Денис Марченко. Фото: "Оболонь"

Вратарь киевской "Оболони" Денис Марченко лишь во второй половине сезона дебютировал во взрослом футболе. При этом 18-летний вратарь быстро завоевал место в стартовом составе и впервые получил вызов в сборную Украины U-20.

Поэтому, не стоит удивляться, что Марченко привлек внимание европейских команд, передает Sport Arena.

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Кому интересен Марченко

По информации источника, Марченко заинтересовал словацкий "Слован" Братислава, который уже имеет предметный интерес и может делать предложение.

Также по Марченко контактировали с французским "Брестом", но вариант со "Слованом" является более конкретным. Интересно, что оба клуба являются участниками Лиги чемпионов сезона 2024/2025 годов.

Вероятно, владельцы "Оболони" не будут продавать игрока, пока он не выступил в матчах за сборную Украины U-20.

Марченко после дебюта проведя 11 матчей в УПЛ и в семи сохранил ворота нетронутыми.

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