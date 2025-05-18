Голкипера Оболони Марченко вызовут в сборную Украины U20

Денис Марченко. Фото: "Оболонь"

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко сейчас готовит команду к чемпионату мира-2025 в Чили. Кроме игроков, которые уже имеют опыт, он хочет проверить тех, кто никогда не вызывался.

Наиболее ожидаемым станет появление 18-летнего талантливого голкипера киевской "Оболони" Дениса Марченко, сообщил Telegram-канал Zorya Londonsk.

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Марченко сыграет на чемпионате мира

По информации источника, Марченко должен получить свой первый вызов в юношескую сборную Украины U20 в июне.

Команда Михайленко начнет подготовку к чемпионату мира U20, который стартует 27 сентября в Чили.

Пока еще неизвестно, с какими соперниками "сине-желтые" проведут товарищеские матчи в июне, но вызов Марченко, который ярко проявил себя в составе "пивоваров", считается вполне заслуженным.

Во второй половине сезона 2024/25 юный голкипер демонстрирует уверенную игру, что привлекло внимание тренерского штаба сборной. В отличие от своих конкурентов, Денис имеет постоянную игровую практику во взрослой лиге.

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