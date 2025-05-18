Голкіпера Оболоні Марченка викличуть у збірну України U20

Юного воротаря Оболоні вперше викличуть у збірну України
Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко наразі готує команду до чемпіонату світу-2025 в Чилі. Крім гравців, які вже мають досвід, він хоче перевірити тих, хто ніколи не викликався.
Найбільш очікуваною стане поява 18-річного талановитого голкіпера київської "Оболоні" Дениса Марченка, повідомив Telegram-канал Zorya Londonsk.
Марченко зіграє на чемпіонаті світу
За інформацією джерела, Марченко має отримати свій перший виклик до юнацької збірної України U20 у червні.
Команда Михайленка розпочне підготовку до чемпіонату світу U20, який стартує 27 вересня в Чилі.
Наразі ще невідомо, з якими суперниками "синьо-жовті" проведуть товариські матчі в червні, але виклик Марченка, який яскраво проявив себе в складі "пивоварів", вважається цілком заслуженим.
У другій половині сезону 2024/25 юний голкіпер демонструє впевнену гру, що привернула увагу тренерського штабу збірної. На відміну від своїх конкурентів, Денис має постійну ігрову практику в дорослій лізі.
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