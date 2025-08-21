Відео
Головна Спорт Ротань висловився про шанси Полісся пройти Фіорентину

Ротань висловився про шанси Полісся пройти Фіорентину

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 10:15
Чим здивував Ротань перед битвою Полісся та Фіорентини
Руслан Ротань демонструє клас на тренуванні. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань поділився очікуваннями від першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти "Фіорентини".

Наставник житомирської команди підкреслив, що зустріч стане особливою подією для клубу, повідомляє пресслужба "Полісся".

Перша гра відбудеться в Житомирі 21 серпня, матч-відповідь — тижнем пізніше у Флоренції. "Полісся" вперше в історії дійшло до цієї стадії єврокубків, і суперник з Італії вважається одним із головних фаворитів турніру.

Руслан Ротань
Руслан Ротань відповідає на запитання. Кадр із відео

Що Ротань сказав про підготовку "Полісся"

Для тренера це протистояння має особливе значення: він назвав його серйозним іспитом для команди та для себе особисто. Молодий наставник зауважив, що поважає стиль італійського футболу та уважно стежить за роботою тренерів Серії А.

Окремо тренер підкреслив силу суперника, нагадавши, що "Фіорентина" двічі за останні два роки грала у фіналах єврокубків. За його словами, попри різницю в класі, "Полісся" прагне прогресувати та показати гідний футбол проти італійців.

"Для нас зустріч із "Фіорентиною" — велика перевірка та шанс заявити про себе в Європі. Ми розуміємо, що суперник досвідченіший та сильніший, але в нас є бажання боротися. Ігри кожні два дні — непросте випробування, але команда готова до цього виклику. Ми мріємо пройти далі й вийти в групу Ліги конференцій", — сказав Ротань.

Нагадаємо, український воротар Анатолій Трубін став героєм "Бенфіки" на старті сезону, португальський клуб встановив історичне досягнення.

Тим часом українська спортсменка Софія Гречко стала світовою рекордсменкою — показуємо, який вигляд має чемпіонка з плавання.

спорт футбол Ліга Конференцій Руслан Ротань Фіорентина Полісся
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
