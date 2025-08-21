Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Світова рекордсменка Софія Гречко показала звабливі образи — фото

Світова рекордсменка Софія Гречко показала звабливі образи — фото

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 08:23
Як виглядає красуня Гречко, яка встановила світовий рекорд на Всесвітніх іграх
Софія Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

На Всесвітніх іграх-2025, які завершились в китайському Ченду, справжньою зіркою стала українка Софія Гречко. В підводному плаванні вона виграла дві золоті медалі та встановила світовий рекорд.

Гречко на турнірі виглядала як справжня атлетка, але виявилось, що вона може бути й тендітною, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
София Гречко
Софія Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

Софія наразі непопулярна в Україні, хоч і є світовою рекордсменкою та переможницею Всесвітніх ігор. На неї в Instagram підписано всього 779 підписників.

Світова рекордсменка з України вразила знімком в купальнику

Софія на Всесвітніх іграх-2025 головний для себе заплив провела на 400 метрів у ластах, де вона не лише виграла золоту медаль, а й встановила світовий рекорд із результатом 3:11.88, обійшовши конкуренток, серед яких була українка Анна Яковлєва, що посіла друге місце.

София Гречко
Софія Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

Ця перемога стала другою золотою медаллю Гречко на турнірі, адже раніше вона тріумфувала на дистанції 200 метрів.

София Гречко
Софія Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

Внесок Софії допоміг Україні посісти третє місце в медальному заліку, де команда завоювала 44 нагороди, зокрема 16 золотих. Цей успіх став другим найкращим результатом в історії виступів України на Всесвітніх іграх, поступаючись лише показнику 2022 року в Бірмінгемі, де було 45 нагород, з яких 16 золотих медалей.

София Гречко
Софія Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

Нагадаємо, раніше показали, як виглядає світова рекордсменка Дар’я Русаненко, яка стала другою на Всесвітніх іграх.

Також ми показали українських черлідерок, які вразили красою, але залишились без медалей на Всесвітніх іграх.

плавання дружини футболістів Всесвітні ігри Софія Гречко підводне плавання
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації