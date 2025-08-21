Як виглядає красуня Гречко, яка встановила світовий рекорд на Всесвітніх іграх

Софія Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

На Всесвітніх іграх-2025, які завершились в китайському Ченду, справжньою зіркою стала українка Софія Гречко. В підводному плаванні вона виграла дві золоті медалі та встановила світовий рекорд.

Гречко на турнірі виглядала як справжня атлетка, але виявилось, що вона може бути й тендітною, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Софія Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

Софія наразі непопулярна в Україні, хоч і є світовою рекордсменкою та переможницею Всесвітніх ігор. На неї в Instagram підписано всього 779 підписників.

Світова рекордсменка з України вразила знімком в купальнику

Софія на Всесвітніх іграх-2025 головний для себе заплив провела на 400 метрів у ластах, де вона не лише виграла золоту медаль, а й встановила світовий рекорд із результатом 3:11.88, обійшовши конкуренток, серед яких була українка Анна Яковлєва, що посіла друге місце.

Софія Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

Ця перемога стала другою золотою медаллю Гречко на турнірі, адже раніше вона тріумфувала на дистанції 200 метрів.

Софія Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

Внесок Софії допоміг Україні посісти третє місце в медальному заліку, де команда завоювала 44 нагороди, зокрема 16 золотих. Цей успіх став другим найкращим результатом в історії виступів України на Всесвітніх іграх, поступаючись лише показнику 2022 року в Бірмінгемі, де було 45 нагород, з яких 16 золотих медалей.

Софія Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

Нагадаємо, раніше показали, як виглядає світова рекордсменка Дар’я Русаненко, яка стала другою на Всесвітніх іграх.

Також ми показали українських черлідерок, які вразили красою, але залишились без медалей на Всесвітніх іграх.