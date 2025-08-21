Как выглядит красавица Гречко, установившая мировой рекорд на Всемирных играх

София Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

На Всемирных играх-2025, которые завершились в китайском Чэнду, настоящей звездой стала украинка София Гречко. В подводном плавании она выиграла две золотые медали и установила мировой рекорд.

Гречко на турнире выглядела как настоящая спортсменка, но оказалось, что она может быть и хрупкой, сообщил портал Новини.LIVE.

София Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

София пока непопулярна в Украине, хоть и является мировой рекордсменкой и победительницей Всемирных игр. На нее в Instagram подписано всего 779 подписчиков.

София на Всемирных играх-2025 главный для себя заплыв провела на 400 метров в ластах, где она не только выиграла золотую медаль, но и установила мировой рекорд с результатом 3:11.88, обойдя конкуренток, среди которых была украинка Анна Яковлева, занявшая второе место.

София Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

Эта победа стала второй золотой медалью Гречко на турнире, ведь ранее она торжествовала на дистанции 200 метров.

София Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

Вклад Софии помог Украине занять третье место в медальном зачете, где команда завоевала 44 награды, в том числе 16 золотых. Этот успех стал вторым лучшим результатом в истории выступлений Украины на Всемирных играх, уступая лишь показателю 2022 года в Бирмингеме, где было 45 наград, из которых 16 золотых медалей.

София Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

