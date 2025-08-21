Видео
Главная Спорт Мировая рекордсменка Гречко показала обольстительные образы

Мировая рекордсменка Гречко показала обольстительные образы

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 08:23
Как выглядит красавица Гречко, установившая мировой рекорд на Всемирных играх
София Гречко. Фото: instagram.com/_sofiia_grechko_

На Всемирных играх-2025, которые завершились в китайском Чэнду, настоящей звездой стала украинка София Гречко. В подводном плавании она выиграла две золотые медали и установила мировой рекорд.

Гречко на турнире выглядела как настоящая спортсменка, но оказалось, что она может быть и хрупкой, сообщил портал Новини.LIVE.

София Гречко
София пока непопулярна в Украине, хоть и является мировой рекордсменкой и победительницей Всемирных игр. На нее в Instagram подписано всего 779 подписчиков.

Мировая рекордсменка из Украины поразила снимком в купальнике

София на Всемирных играх-2025 главный для себя заплыв провела на 400 метров в ластах, где она не только выиграла золотую медаль, но и установила мировой рекорд с результатом 3:11.88, обойдя конкуренток, среди которых была украинка Анна Яковлева, занявшая второе место.

София Гречко
Эта победа стала второй золотой медалью Гречко на турнире, ведь ранее она торжествовала на дистанции 200 метров.

София Гречко
Вклад Софии помог Украине занять третье место в медальном зачете, где команда завоевала 44 награды, в том числе 16 золотых. Этот успех стал вторым лучшим результатом в истории выступлений Украины на Всемирных играх, уступая лишь показателю 2022 года в Бирмингеме, где было 45 наград, из которых 16 золотых медалей.

София Гречко
плавание жены футболистов Всемирные игры София Гречко подводное плавание
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
