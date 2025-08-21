Чем удивил Ротань перед битвой Полесья и Фиорентины

Ротань высказался о шансах Полесья пройти Фиорентину
Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций против "Фиорентины".
Наставник житомирской команды подчеркнул, что встреча станет особым событием для клуба, сообщает пресс-служба "Полесья".
Первая игра состоится в Житомире 21 августа, ответная — неделей позже во Флоренции. "Полесье" впервые в истории дошло до этой стадии еврокубков, и соперник из Италии считается одним из главных фаворитов турнира.
Что Ротань сказал о подготовке "Полесья"
Для тренера это противостояние имеет особое значение: он назвал его серьезным экзаменом для команды и для себя лично. Молодой наставник отметил, что уважает стиль итальянского футбола и внимательно следит за работой тренеров Серии А.
Отдельно тренер подчеркнул силу соперника, напомнив, что "Фиорентина" дважды за последние два года играла в финалах еврокубков. По его словам, несмотря на разницу в классе, "Полесье" стремится прогрессировать и показать достойный футбол против итальянцев.
"Для нас встреча с "Фиорентиной" — большая проверка и шанс заявить о себе в Европе. Мы понимаем, что соперник опытнее и сильнее, но у нас есть желание бороться. Игры каждые два дня — непростое испытание, но команда готова к этому вызову. Мы мечтаем пройти дальше и выйти в группу Лиги конференций", — сказал Ротань.
