Чем удивил Ротань перед битвой Полесья и Фиорентины

Руслан Ротань показывает класс на тренировке. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций против "Фиорентины".

Наставник житомирской команды подчеркнул, что встреча станет особым событием для клуба, сообщает пресс-служба "Полесья".

Первая игра состоится в Житомире 21 августа, ответная — неделей позже во Флоренции. "Полесье" впервые в истории дошло до этой стадии еврокубков, и соперник из Италии считается одним из главных фаворитов турнира.

Руслан Ротань отвечает на вопросы. Кадр из видео

Что Ротань сказал о подготовке "Полесья"

Для тренера это противостояние имеет особое значение: он назвал его серьезным экзаменом для команды и для себя лично. Молодой наставник отметил, что уважает стиль итальянского футбола и внимательно следит за работой тренеров Серии А.

Отдельно тренер подчеркнул силу соперника, напомнив, что "Фиорентина" дважды за последние два года играла в финалах еврокубков. По его словам, несмотря на разницу в классе, "Полесье" стремится прогрессировать и показать достойный футбол против итальянцев.

"Для нас встреча с "Фиорентиной" — большая проверка и шанс заявить о себе в Европе. Мы понимаем, что соперник опытнее и сильнее, но у нас есть желание бороться. Игры каждые два дня — непростое испытание, но команда готова к этому вызову. Мы мечтаем пройти дальше и выйти в группу Лиги конференций", — сказал Ротань.

