Главная Спорт Самый перспективный вратарь Украины получил тяжелую травму

Самый перспективный вратарь Украины получил тяжелую травму

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 21:30
Голкипер сборной Украины сломал руку и пропустит чемпионат мира
Денис Марченко. Фото: "Оболонь"

Один из лидеров Украинской премьер-лиги этого сезона киевская "Оболонь" понесла огромную утрату. Команда осталась без своего главного актива — 18-летнего голкипера Дениса Марченко.

У юного футболиста тяжелая травма, сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

Читайте также:
Денис Марченко
Денис Марченко. Фото: "Оболонь"

"Оболонь" осталась без лучшего игрока

По информации источника, голкипер "Оболони" 20 августа сломал руку во время силовой тренировки в спортзале.

Юному вратарю врачи диагностировали закрытый перелом руки, что потребует длительного восстановления. По прогнозам медиков, футболист "Оболони" и сборной Украины U-20 сможет вернуться на поле не раньше ноября.

Полученная травма помешает футболисту выступить на чемпионате мира U-20, который стартует 27 сентября. "Оболонь" летом не продала вратаря в "Металлист 1925", ожидая, что Марченко удачно покажет себя на ЧМ-2025 и количество потенциальных покупателей на него увеличится.

Марченко дебютировал во взрослом футболе в прошлом сезоне. За это время он сыграл 14 матчей, в которых пропустил девять мячей. При этом, у юного таланта девять сухих игр.

Напомним, ранее Руслан Ротань рассказал, есть ли у "Полесья" шансы против "Фиорентины".

Киевское "Динамо" дополнительно заявило четырех футболистов на плей-офф квалификации Лиги Европы.

Легендарный игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо не верит в победу киевлян в еврокубках.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
