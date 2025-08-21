Голкипер сборной Украины сломал руку и пропустит чемпионат мира

Денис Марченко. Фото: "Оболонь"

Один из лидеров Украинской премьер-лиги этого сезона киевская "Оболонь" понесла огромную утрату. Команда осталась без своего главного актива — 18-летнего голкипера Дениса Марченко.

У юного футболиста тяжелая травма, сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

"Оболонь" осталась без лучшего игрока

По информации источника, голкипер "Оболони" 20 августа сломал руку во время силовой тренировки в спортзале.

Юному вратарю врачи диагностировали закрытый перелом руки, что потребует длительного восстановления. По прогнозам медиков, футболист "Оболони" и сборной Украины U-20 сможет вернуться на поле не раньше ноября.

Полученная травма помешает футболисту выступить на чемпионате мира U-20, который стартует 27 сентября. "Оболонь" летом не продала вратаря в "Металлист 1925", ожидая, что Марченко удачно покажет себя на ЧМ-2025 и количество потенциальных покупателей на него увеличится.

Марченко дебютировал во взрослом футболе в прошлом сезоне. За это время он сыграл 14 матчей, в которых пропустил девять мячей. При этом, у юного таланта девять сухих игр.

