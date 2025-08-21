Динамо дозаявило четырех футболистов перед игрой с Маккаби в Лиге Европы

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против "Маккаби" Тель-Авив. Игра состоится 21 августа на стадионе Бачка-Топола в Сербии.

Перед игрой "Динамо" дозаявило на Лигу Европы четырех футболистов, сообщил портал "Динамо" Киев от Шурика.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

"Динамо" может рассчитывать еще на четырех игроков

Перед игрой с "Маккаби" в УЕФА обнародовали обновленную заявку киевского "Динамо". В состав команды Александра Шовковского добавили четырех игроков из списка Б, которые находились там из-за своего юного возраста.

В заявку попали вратарь Вячеслав Суркис, защитники Тарас Михавко и Владислав Захарченко, а также нападающий Матвей Пономаренко.

Отметим, что из всех игроков Михавко является основным в команде, а Пономаренко используется для ротации. Суркис и Захарченко — футболисты глубокого запаса.

Матч "Динамо" против "Маккаби" Тель-Авив стартует в 21:00 по киевскому времени.

