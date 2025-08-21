Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо дозаявило четырех игроков на Лигу Европы

Динамо дозаявило четырех игроков на Лигу Европы

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 20:44
Динамо дозаявило четырех футболистов перед игрой с Маккаби в Лиге Европы
Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против "Маккаби" Тель-Авив. Игра состоится 21 августа на стадионе Бачка-Топола в Сербии.

Перед игрой "Динамо" дозаявило на Лигу Европы четырех футболистов, сообщил портал "Динамо" Киев от Шурика.

Реклама
Читайте также:
Александр Шовковский
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

"Динамо" может рассчитывать еще на четырех игроков

Перед игрой с "Маккаби" в УЕФА обнародовали обновленную заявку киевского "Динамо". В состав команды Александра Шовковского добавили четырех игроков из списка Б, которые находились там из-за своего юного возраста.

В заявку попали вратарь Вячеслав Суркис, защитники Тарас Михавко и Владислав Захарченко, а также нападающий Матвей Пономаренко.

Отметим, что из всех игроков Михавко является основным в команде, а Пономаренко используется для ротации. Суркис и Захарченко — футболисты глубокого запаса.

Матч "Динамо" против "Маккаби" Тель-Авив стартует в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Руслан Ротань сообщил о шансах своего клуба против легендарного клуба Серии А.

Стало известно, где смотреть выездной матч "Динамо" против "Маккаби" Тель-Авив.

Легендарный игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо не верит в победу бело-синих над "Маккаби".

футбол Динамо Лига Европы Маккаби Тель-Авив Тарас Михавко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации