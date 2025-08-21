Видео
Україна
Видео

Динамо получило хорошие новости перед матчами с Маккаби

Динамо получило хорошие новости перед матчами с Маккаби

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 18:39
Маккаби ослабился перед матчем с Динамо — продал лучшего бомбардира
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский и защитник клуба Александр Тымчик. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с "Маккаби" Тель-Авив. Противник киевлян перед этими матчами понес потери.

Израильтяне продали в американский клуб "Нью-Ингленд Революшн" своего талантливого бомбардира, сообщила пресс-служба клуба из США.

Читайте также:

"Маккаби" продало важного футболиста перед матчами с "Динамо"

"Нью-Ингленд Революшн" официально объявил о подписании 21-летнего центрального нападающего Дора Тургемана. Израильтянин заключил контракт с новой командой до июня 2028 года с опцией продления еще на год.

Маккаби - Динамо
Дор Тургеман. Фото: "Нью-Ингленд Революшн"

Ожидается, что американцы заплатили за игрока 4,7 млн евро.

Тургеман провел всю карьеру в клубе из Тель-Авива и только в сезоне 2021/2022 его отдавали в аренду в "Бейтар".

В прошлом сезоне Дора забил 20 мячей и сделал шесть ассистов в 40 матчах за "Маккаби".

"Маккаби" 21 августа на стадионе Бачка-Топола в Сербии примет киевское "Динамо". Начало — в 21:00 по Киеву.

Напомним, ранее Руслан Ротань рассказал о шансах "Полесья" против "Фиорентины".

Стало известно, где смотреть матч "Динамо" против "Маккаби" Тель-Авив.

Легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо не верит в успех команды Александра Шовковского.

футбол Динамо Лига Европы Футбол трансферы Маккаби Тель-Авив
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
