Маккаби ослабился перед матчем с Динамо — продал лучшего бомбардира

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский и защитник клуба Александр Тымчик. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с "Маккаби" Тель-Авив. Противник киевлян перед этими матчами понес потери.

Израильтяне продали в американский клуб "Нью-Ингленд Революшн" своего талантливого бомбардира, сообщила пресс-служба клуба из США.

"Маккаби" продало важного футболиста перед матчами с "Динамо"

"Нью-Ингленд Революшн" официально объявил о подписании 21-летнего центрального нападающего Дора Тургемана. Израильтянин заключил контракт с новой командой до июня 2028 года с опцией продления еще на год.

Дор Тургеман. Фото: "Нью-Ингленд Революшн"

Ожидается, что американцы заплатили за игрока 4,7 млн евро.

Тургеман провел всю карьеру в клубе из Тель-Авива и только в сезоне 2021/2022 его отдавали в аренду в "Бейтар".

В прошлом сезоне Дора забил 20 мячей и сделал шесть ассистов в 40 матчах за "Маккаби".

"Маккаби" 21 августа на стадионе Бачка-Топола в Сербии примет киевское "Динамо". Начало — в 21:00 по Киеву.

