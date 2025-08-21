Где и когда смотреть матч Маккаби — Динамо в Лиге Европы

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

В четверг, 21 августа, "Динамо" начнет борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы. Киевляне сыграют с израильским "Маккаби" в первом матче раунда плей-офф. Несмотря на то, что номинальным хозяином является израильский клуб, встреча состоится в сербском городе Бачка-Топола на стадионе "ТСЦ Арена".

Начало игры запланировано на 21:00 по киевскому времени, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Поединок станет важным испытанием для обеих команд. "Динамо" неудачно выступило в Лиге чемпионов, уступив кипрскому "Пафосу" в квалификации, и теперь пробует свои силы в Лиге Европы. "Маккаби" же на предыдущей стадии преодолел мальтийский "Хамрун Спартанс", который хорошо знаком украинским болельщикам.

Игрокам "Динамо" некуда отступать. Фото: пресс-служба клуба

Где и когда смотреть матч "Маккаби" — "Динамо"

Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "2+2" и в сервисе "Киевстар ТВ". К матчу команды подошли в разном настроении: "Динамо" в чемпионате Украины разгромило "Эпицентр" со счетом 4:1, а "Маккаби" в Кубке Тото обыграл "Хапоэль" из Иерусалима — 2:1.

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

В составе киевлян не сыграют травмированный Валентин Рубчинский и Максим Брагару, которому клуб дал несколько дней отдыха в связи с рождением сына. Также команду покинул Владислав Супряга, арендованный "Эпицентром".

Напомним, бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо усомнился в шансах "Динамо" успешно выступить в еврокубках в этом сезоне.

Житомирское "Полесье" готовится к матчу с "Фиорентиной" в Лиге Конференций, Руслан Ротань назвал главную цель своей команды.

Анатолий Трубин стал главной звездой "Бенфики" на старте сезона и помог португальской команде установить историческое достижение.