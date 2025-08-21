Де та коли дивитися матч Маккабі — Динамо в Лізі Європи

Вирішальне протистояння Динамо — де дивитися гру з Маккабі
У четвер, 21 серпня, "Динамо" розпочне боротьбу за вихід до групового етапу Ліги Європи. Кияни зіграють з ізраїльським "Маккабі" в першому матчі раунду плей-офф. Попри те, що номінальним господарем є ізраїльський клуб, зустріч відбудеться в сербському місті Бачка-Топола на стадіоні "ТСЦ Арена".
Початок гри заплановано на 21:00 за київським часом, повідомляє портал Новини.LIVE.
Поєдинок стане важливим випробуванням для обох команд. "Динамо" невдало виступило в Лізі чемпіонів, поступившись кіпрському "Пафосу" у кваліфікації, і тепер пробує свої сили в Лізі Європи. "Маккабі" ж на попередній стадії подолав мальтійський "Хамрун Спартанс", який добре знайомий українським вболівальникам.
Де і коли дивитися матч "Маккабі" — "Динамо"
Пряма трансляція гри буде доступна на телеканалі "2+2" та в сервісі "Київстар ТВ". До матчу команди підійшли в різному настрої: "Динамо" в чемпіонаті України розгромило "Епіцентр" із рахунком 4:1, а "Маккабі" в Кубку Тото обіграв "Хапоель" з Єрусалима — 2:1.
У складі киян не зіграють травмований Валентин Рубчинський та Максим Брагару, якому клуб дав декілька днів відпочинку у зв'язку з народженням сина. Також команду залишив Владислав Супряга, орендований "Епіцентром".
Нагадаємо, колишній тренер збірної України Йожеф Сабо засумнівався в шансах "Динамо" успішно виступити в єврокубках цього сезону.
