Головна Спорт Вирішальне протистояння Динамо — де дивитися гру з Маккабі

Вирішальне протистояння Динамо — де дивитися гру з Маккабі

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 12:01
Де та коли дивитися матч Маккабі — Динамо в Лізі Європи
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

У четвер, 21 серпня, "Динамо" розпочне боротьбу за вихід до групового етапу Ліги Європи. Кияни зіграють з ізраїльським "Маккабі" в першому матчі раунду плей-офф. Попри те, що номінальним господарем є ізраїльський клуб, зустріч відбудеться в сербському місті Бачка-Топола на стадіоні "ТСЦ Арена".

Початок гри заплановано на 21:00 за київським часом, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Поєдинок стане важливим випробуванням для обох команд. "Динамо" невдало виступило в Лізі чемпіонів, поступившись кіпрському "Пафосу" у кваліфікації, і тепер пробує свої сили в Лізі Європи. "Маккабі" ж на попередній стадії подолав мальтійський "Хамрун Спартанс", який добре знайомий українським вболівальникам.

Александр Караваев
Гравцям "Динамо" нема куди відступати. Фото: прессслужба клубу

Де і коли дивитися матч "Маккабі" — "Динамо"

Пряма трансляція гри буде доступна на телеканалі "2+2" та в сервісі "Київстар ТВ". До матчу команди підійшли в різному настрої: "Динамо" в чемпіонаті України розгромило "Епіцентр" із рахунком 4:1, а "Маккабі" в Кубку Тото обіграв "Хапоель" з Єрусалима — 2:1.

Андрей Ярмоленко
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

У складі киян не зіграють травмований Валентин Рубчинський та Максим Брагару, якому клуб дав декілька днів відпочинку у зв'язку з народженням сина. Також команду залишив Владислав Супряга, орендований "Епіцентром".

Нагадаємо, колишній тренер збірної України Йожеф Сабо засумнівався в шансах "Динамо" успішно виступити в єврокубках цього сезону.

Житомирське "Полісся" готується до матчу з "Фіорентиною" в Лізі Конференцій, Руслан Ротань назвав головну мету своєї команди.

Анатолій Трубін став головною зіркою "Бенфіки" на старті сезону та допоміг португальській команді встановити історичне досягнення.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
