Маккабі ослабився перед матчем з Динамо – продав кращого бомбардира

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський та захисник клубу Олександр Тимчик. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє з "Маккабі" Тель-Авів. Противник киян перед цими матчами зазнав втрат.

Ізраїльтяни продали в американський клуб "Нью-Інґленд Революшн" свого талановитого бомбардира, повідомила пресслужба клубу із США.

"Маккабі" продало важливого футболіста перед матчами з "Динамо"

"Нью-Інґленд Революшн" офіційно оголосив про підписання 21-річного центрального нападника Дора Тургемана. Ізраїльтянин уклав контракт із новою командою до червня 2028 року з опцією продовження ще на рік.

Дор Тургеман. Фото: "Нью-Інґленд Революшн"

Очікується, що американці заплатили за гравця 4,7 млн євро.

Тургеман провів усю кар’єру в клубі із Тель-Авіва і лише в сезоні 2021/2022 його віддавали в оренду в "Бейтар".

Минулого сезону Дора забив 20 м’ячів та зробив шість асистів в 40 матчах за "Маккабі".

"Маккабі" 21 серпня на стадіоні Бачка-Топола в Сербії прийме київське "Динамо". Початок — о 21:00 за Києвом.

