Динамо дозаявило чотирьох футболістів перед грою з Маккабі у Лізі Європи

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" в плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє проти "Маккабі" Тель-Авів. Гра відбудеться 21 серпня на стадіоні Бачка-Топола в Сербії.

Перед грою "Динамо" дозаявило на Лігу Європи чотирьох футболістів, повідомив портал "Динамо" Київ від Шурика.

Реклама

Читайте також:

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

"Динамо" може розраховувати ще на чотирьох гравців

Перед грою з "Маккабі" в УЄФА оприлюднили оновлену заявку київського "Динамо". До складу команди Олександра Шовковського додали чотирьох гравців зі списку Б, які знаходились там через свій юний вік.

В заявку потрапили воротар В'ячеслав Суркіс, захисники Тарас Михавко та Владислав Захарченко, а також нападник Матвій Пономаренко.

Зазначимо, що з усіх гравців Михавко є основним в команді, а Пономаренко використовується для ротації. Суркіс та Захарченко є футболістами глибокого запасу.

Матч "Динамо" проти "Маккабі" Тель-Авів стартує о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Руслан Ротань повідомив про шанси свого клубу проти легендарного клубу Серії А.

Стало відомо, де дивитися виїздний матч "Динамо" проти "Маккабі" Тель-Авів.

Легендарний гравець та тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо не вірить в перемогу біло-синіх над "Маккабі".