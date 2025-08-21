Динамо дозаявило чотирьох футболістів перед грою з Маккабі у Лізі Європи

Динамо дозаявило чотирьох гравців на Лігу Європи
Київське "Динамо" в плей-оф кваліфікації Ліги Європи зіграє проти "Маккабі" Тель-Авів. Гра відбудеться 21 серпня на стадіоні Бачка-Топола в Сербії.
Перед грою "Динамо" дозаявило на Лігу Європи чотирьох футболістів, повідомив портал "Динамо" Київ від Шурика.
"Динамо" може розраховувати ще на чотирьох гравців
Перед грою з "Маккабі" в УЄФА оприлюднили оновлену заявку київського "Динамо". До складу команди Олександра Шовковського додали чотирьох гравців зі списку Б, які знаходились там через свій юний вік.
В заявку потрапили воротар В'ячеслав Суркіс, захисники Тарас Михавко та Владислав Захарченко, а також нападник Матвій Пономаренко.
Зазначимо, що з усіх гравців Михавко є основним в команді, а Пономаренко використовується для ротації. Суркіс та Захарченко є футболістами глибокого запасу.
Матч "Динамо" проти "Маккабі" Тель-Авів стартує о 21:00 за київським часом.
