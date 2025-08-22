Луис Энрике объяснил, что помирило Забарного с Сафоновым

Луис Энрике во время тренировки. Фото: instagram.com/psg/

Этим летом украинский защитник Илья Забарный официально стал футболистом "ПСЖ". Переход сопровождался непростыми переговорами.

Изначально одной из сторон обсуждалось условие продажи российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает Le Parisien.

Реклама

Читайте также:

Илья Забарный в общении с представителями "ПСЖ" не скрывал, что не готов выступать в одной команде с представителем страны-агрессора. Руководство парижан рассматривало вариант расставания с Матвеем Сафоновым, однако игрок заявил о своем желании остаться и бороться за место в составе.

Илья Забарный работает с мячом. Фото: instagram.com/psg/

Реакция Луиса Энрике

Такая ситуация могла привести к напряженности в раздевалке. Вокруг нее возникло много вопросов о том, как два футболиста будут сосуществовать в одной команде.

"Спорт и футбол в частности — лучший способ объединять людей и создавать единство. Мы должны помнить, что футбол вдохновляет миллионы. Игроки приходят сюда, чтобы показывать мастерство и радовать болельщиков. Для меня важно, чтобы команда оставалась единым целым и работала ради общей цели", — объяснил Луис Энрике.

Матвей Сафонов (в центре) с лидерами "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Илья Забарный уже провел дебютный матч за "ПСЖ". Матвей Сафонов начал сезон в роли резервного голкипера за спиной новичка Люки Шевалье.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский может быть уволен в случае повторного поражения "бело-синих" от "Маккаби".

В молодежной сборной Украины может возникнуть проблема из-за тяжелой травмы одного из лидеров команды.

Невеста Криштиану Роналду продемонстрировала идеальную фигуру в прозрачном пляжном костюме.