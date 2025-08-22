Видео
Україна
Луис Энрике раскрыл, как общаются Забарный и Сафонов

Луис Энрике раскрыл, как общаются Забарный и Сафонов

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 10:23
Луис Энрике объяснил, что помирило Забарного с Сафоновым
Луис Энрике во время тренировки. Фото: instagram.com/psg/

Этим летом украинский защитник Илья Забарный официально стал футболистом "ПСЖ". Переход сопровождался непростыми переговорами.

Изначально одной из сторон обсуждалось условие продажи российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает Le Parisien.

Читайте также:

Илья Забарный в общении с представителями "ПСЖ" не скрывал, что не готов выступать в одной команде с представителем страны-агрессора. Руководство парижан рассматривало вариант расставания с Матвеем Сафоновым, однако игрок заявил о своем желании остаться и бороться за место в составе. 

Илья Забарный
Илья Забарный работает с мячом. Фото: instagram.com/psg/

Реакция Луиса Энрике 

Такая ситуация могла привести к напряженности в раздевалке. Вокруг нее возникло много вопросов о том, как два футболиста будут сосуществовать в одной команде. 

"Спорт и футбол в частности — лучший способ объединять людей и создавать единство. Мы должны помнить, что футбол вдохновляет миллионы. Игроки приходят сюда, чтобы показывать мастерство и радовать болельщиков. Для меня важно, чтобы команда оставалась единым целым и работала ради общей цели", — объяснил Луис Энрике. 

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (в центре) с лидерами "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Илья Забарный уже провел дебютный матч за "ПСЖ". Матвей Сафонов начал сезон в роли резервного голкипера за спиной новичка Люки Шевалье. 

спорт футбол ПСЖ Луис Энрике Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
