Україна
Що чекати від Магучіх та Левченко у фіналі Діамантової ліги

Дата публікації: 26 серпня 2025 15:07
Магучіх проти Оліслагерс — де і коли дивитися фінал Діамантової ліги
Ярослава Магучіх у Лозанні. Кадр із відео

Фінал Діамантової ліги-2025 у Цюріху стане заключним акордом літнього сезону у стрибках у висоту серед жінок. Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко увійшли до списку фіналісток, де їхніми суперницями будуть австралійки Нікола Оліслагерс та Елінор Паттерсон.

Магучіх підходить до турніру в статусі олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки, що робить її головною фавориткою фіналу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У поточному сезоні Ярослава Магучіх декілька разів брала планку на рівні 2.00 м і вище, а перемога в Цюріху дасть їй змогу закріпити домінування на міжнародній арені.

Юлия Левченко
Юлія Левченко готується до стрибка. Кадр із відео

Юлія Левченко провела нестабільний сезон, проте користуючись з очок рейтингу змогла вийти у фінал. Її завдання — не боротьба за титул, а закріплення позицій у світовій еліті та потрапляння в найкращі 6. Сезон-2025 підтвердив, що Юлія, як і раніше, конкурентоспроможна, але поступається стабільністю лідерам.

Що чекати від українок у Цюриху

Головною дуеллю фіналу стане протистояння Магучіх та Ніколи Оліслагерс. Австралійка останніми роками стабільно стрибає вище 2.00 м і розглядається як головна суперниця українки. Паттерсон меншою мірою претендує на перемогу, але здатна втрутитися в розподіл місць на п'єдесталі.

Никола Олислагерс
Нікола Оліслагерс розраховує на перемогу. Кадр із відео

Для Магучіх фінал — шанс завершити сезон на висоті та підтвердити статус спортсменки, здатної тримати планку світового лідера навіть на тлі тиску й очікувань. Для Левченко ж цей старт — можливість довести, що вона все ще може конкурувати на рівні найбільших турнірів, попри спади в результатах.

Пряма трансляція фіналу Діамантової ліги з Цюріха буде доступна в Україні на платформах "Суспільне Спорт" та регіональних телеканалах "Суспільного". Жіночі стрибки у висоту заплановані на 27 серпня, початок о 21:25 за київським часом.

Аналітики зазначають, що багато що вирішить погода та технічна готовність до змагання на вуличній арені, яка традиційно створює додаткові складнощі для учасниць. В умовах можливого вітру та нестабільного покриття навіть фаворити можуть припуститися помилок.

Історія останніх сезонів показує, що Магучіх у змозі справлятися з тиском фіналу. Левченко, навпаки, потребує стабільності та технічного прогресу, щоб повернути позиції у світовому топі. Підсумковий результат у Цюріху дасть відповідь, у якому напрямку розвиватимуться їхні кар'єри в сезоні-2026.

Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Нікола Оліслагерс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
