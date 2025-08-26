Видео
Что ждать от Магучих и Левченко в финале Бриллиантовой лиги

Дата публикации 26 августа 2025 15:07
Магучих против Олислагерс — где и когда смотреть финал Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих в Лозанне. Кадр из видео

Финал Бриллиантовой лиги-2025 в Цюрихе станет заключительным аккордом летнего сезона в прыжках в высоту среди женщин. Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко вошли в список финалисток, где их соперницами будут австралийки Никола Олислагерс и Элинор Паттерсон.

Магучих подходит к турниру в статусе олимпийской чемпионки и мировой рекордсменки, что делает ее главным фаворитом финала, сообщает портал Новини.LIVE.

В текущем сезоне Ярослава Магучих несколько раз брала планку на уровне 2.00 м и выше, а победа в Цюрихе позволит ей закрепить доминирование на международной арене. 

Юлия Левченко
Юлия Левченко готовится к прыжку. Кадр из видео

Юлия Левченко провела нестабильный сезон, однако за счёт очков рейтинга смогла выйти в финал. Её задача — не борьба за титул, а закрепление позиций в мировой элите и попадание в топ-6. Сезон-2025 подтвердил, что Юлия по-прежнему конкурентоспособна, но уступает по стабильности лидерам.

Что ждать от украинок в Цюрихе

Главной дуэлью финала станет противостояние Магучих и Николы Олислагерс. Австралийка в последние годы стабильно прыгает выше 2.00 м и рассматривается как главная соперница украинки. Паттерсон в меньшей степени претендует на победу, но способна вмешаться в распределение мест на пьедестале. 

Никола Олислагерс
Никола Олислагерс рассчитывает на победу. Кадр из видео

Для Магучих финал — шанс завершить сезон на высоте и подтвердить статус спортсменки, способной держать планку мирового лидера даже на фоне давления и ожиданий. Для Левченко же этот старт — возможность доказать, что она всё ещё может конкурировать на уровне крупнейших турниров, несмотря на спады в результатах.

Прямая трансляция финала Бриллиантовой лиги из Цюриха будет доступна в Украине на платформах "Суспільне Спорт" и региональных телеканалах "Суспільного". Женские прыжки в высоту запланированы на 27 августа, начало в 21:25 по киевскому времени.

Аналитики отмечают, что многое решит погода и техническая готовность к соревнованию на уличной арене, которая традиционно создает дополнительные сложности для участниц. В условиях возможного ветра и нестабильного покрытия даже фавориты могут допустить ошибки.

История последних сезонов показывает, что Магучих в состоянии справляться с давлением финала. Левченко, напротив, нуждается в стабильности и техническом прогрессе, чтобы вернуть позиции в мировом топе. Итоговый результат в Цюрихе даст ответ, в каком направлении будут развиваться их карьеры в сезоне-2026.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
