Україна
Украина сенсационно выиграла золото чемпионата мира по гимнастике

Украина сенсационно выиграла золото чемпионата мира по гимнастике

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 00:16
Украинские гимнастки завоевали золото ЧМ-2025 в групповых упражнениях
Сборная Украины по художественной гимнастике. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

В последний день чемпионата мира по художественной гимнастике в Рио-Де-Жанейро сборная Украины пополнила свою копилку. Ранее сине-желтая команда завоевала две бронзовые медали.

В последний день команда выиграла золотую награду, сообщил портал "Суспільне".

Сборная Украины по художественной гимнастике
Сборная Украины по художественной гимнастике. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

Первая золотая медаль Украины

Сборная Украины выступала в составе Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Киры Ширикиной, Александры Ющак и Валерии Переметы. Девушки квалифицировались в финал с четвертым результатом - 27.650 баллов.

В решающем выступлении украинки показали результат - 28.650 баллов, улучшив свой квалификационный показатель на один балл. Этого оказалось достаточно, чтобы выиграть с минимальным преимуществом в 0.1 балла над хозяйками из Бразилии (28.550). Китай занял третье место (28.350).

Это вторая золотая медаль Украины в групповых упражнениях на чемпионатах мира, после триумфа 2002 года.

Также это первая золотая медаль за 12 лет, после того, когда в 2013 году Анна Ризатдинова получила награду с обручем.

Также это вторая подряд медаль в упражнении с тремя мячами и двумя обручами - после бронзы на предыдущем чемпионате мира.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
