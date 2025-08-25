Украинские гимнастки завоевали золото ЧМ-2025 в групповых упражнениях

Сборная Украины по художественной гимнастике. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

В последний день чемпионата мира по художественной гимнастике в Рио-Де-Жанейро сборная Украины пополнила свою копилку. Ранее сине-желтая команда завоевала две бронзовые медали.

В последний день команда выиграла золотую награду, сообщил портал "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Сборная Украины по художественной гимнастике. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

Первая золотая медаль Украины

Сборная Украины выступала в составе Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Киры Ширикиной, Александры Ющак и Валерии Переметы. Девушки квалифицировались в финал с четвертым результатом - 27.650 баллов.

В решающем выступлении украинки показали результат - 28.650 баллов, улучшив свой квалификационный показатель на один балл. Этого оказалось достаточно, чтобы выиграть с минимальным преимуществом в 0.1 балла над хозяйками из Бразилии (28.550). Китай занял третье место (28.350).

Это вторая золотая медаль Украины в групповых упражнениях на чемпионатах мира, после триумфа 2002 года.

Также это первая золотая медаль за 12 лет, после того, когда в 2013 году Анна Ризатдинова получила награду с обручем.

Также это вторая подряд медаль в упражнении с тремя мячами и двумя обручами - после бронзы на предыдущем чемпионате мира.

Напомним, ранее звезды украинского спорта Александр Усик, Андрей Шевченко и Дарья Белодед сыграли в футбол друг с другом.

Также стало известно, что Василий Ломаченко прибудет в Колумбию.