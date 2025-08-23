Усик зіграв у благодійному зірковому матчі з футболу

Олександр Усик та інші українські зірки. Фото: "Металіст 1925"

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик знову зіграв у футбол. Цікаво, що офіційно для WBO, боксер відновлюється від травми спини.

Усик зіграв у благодійному матчі на честь підрозділу Нацгвардії "Хартія", повідомив пресслужба футбольного клубу "Металіст 1925".

Благодійний матч "Хартія" — "Металіст 1925". Фото: "Металіст 1925"

Усик та інші зірки зіграли у футбол

У Києві відбувся благодійний матч між "Металістом 1925" та "Хартією", який зібрав чимало відомих людей. Участь у грі взяли співак Святослав Вакарчук, письменник Сергій Жадан, глава УАФ Андрій Шевченко, президент "Металіста 1925" Богдан Бойко та інші відомі особистості, а на подію також завітав абсолютний чемпіон з боксу у надважкій вазі.

Олександр Усик. Фото: "Металіст 1925"

Дар'я Білодід. Фото: "Металіст 1925"

Олександр Усик. Фото: "Металіст 1925"

Андрій Шевченко. Фото: "Металіст 1925"

Захід, що проходив у теплій атмосфері, став важливим жестом підтримки для поранених військових, які були запрошеними гостями.

Усик не лише взяв участь у святі, а й знайшов час поспілкуватися з військовими та дітьми, поділившись із ними мотивацією та підтримкою.

