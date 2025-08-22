Чемпіонка Європи підтримала дискваліфікацію Бех-Романчук

Мая Оскаг святкує перемогу. Фото: instagram.com/majaaskag/

Шведська легкоатлетка Мая Оскаг прокоментувала чотирирічну дискваліфікацію української спортсменки Марини Бех-Романчук та зізналася у своїй симпатії до суперниці, але при цьому наголосила на необхідності справедливості у спорті.

За словами Оскаг, з одного боку вона захоплювалася кар'єрою Бех-Романчук, повідомляє Expressen.se.

Реклама

Читайте також:

При цьому шведська спортсменка вважає, що в разі підтвердженого порушення антидопінгових правил спортсмена обов'язково мають покарати.

Мая Оскаг на турнірі. Фото: instagram.com/majaaskag/

Мая Оскаг є однією з найсильніших легкоатлеток у світі молоді, чемпіонка світу та Європи серед U-20 як у стрибку в довжину, так і в потрійному стрибку. Вона зазначила, що ситуація неприємна, але правила однакові для всіх.

Українка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Що Оскаг сказала про подію з Бех-Романчук

Шведська спортсменка зізналася, що не знала про ситуацію заздалегідь, зазначивши, що це стало сумною новиною і для спорту, і для вболівальників. Вона наголосила, що давно рівнялася на Марину та захоплювалася нею, особливо тому, що обидві спеціалізувалися у стрибку в довжину та потрійному стрибку.

"Усі думають, що змагання відбуваються за рівних умов, й звісно, ніколи не тішить, коли таке опиняється на видноті. Але, з іншого боку, добре, що це стало відомо, адже обман у спорті, а це неприпустимо", — заявила Оскаг.

Нагадаємо, відома шведська спортсменка Нікола Оліслагерс назвала причину, яка допомогла їй впоратися з Ярославою Магучіх у Лозанні.

Українка Софія Гречко стала рекордсменкою в плаванні на Всесвітніх іграх, після чого взяла участь у відвертій фотосесії.