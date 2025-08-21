Відео
Білодід відверто прокоментувала відсторонення Бех-Романчук

Білодід відверто прокоментувала відсторонення Бех-Романчук

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 15:11
Білодід здивувала реакцією на дискваліфікацію Бех-Романчук
Чемпіонка з карате Дар'я Білодід. Фото: УНІАН

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала максимальну дискваліфікацію довжиною в чотири роки за порушення антидопінгових правил. У її пробі, взятій у грудні 2024 року, виявили метаболіти тестостерону.

Це стало підставою для відсторонення з травня 2025 року та анулювання результатів з моменту здачі зразка, повідомляє портал Новини.LIVE.



Незалежний контрольний орган AIU відмовив їй у скороченні терміну, хоча спортсменці пропонували варіант із визнанням порушення. Марина відмовилася, наполягаючи на своїй чесності та відмовившись від визнання провини.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід у НОК України. Фото: УНІАН

За офіційною позицією Федерації легкої атлетики України, Бех-Романчук завжди цінували за відповідальність та спортивний характер, і її дискваліфікація завдає шкоди всьому українському спорту. Федерація наголосила на важливості принципів чесної гри та посилила увагу до дотримання антидопінгових норм.

Марина Бех-Романчук
Стрибок Марини Бех-Романчук. Фото: УНІАН

Реакція на дискваліфікацію українки

За свою кар'єру Бех-Романчук домоглася безлічі досягнень: "срібло" чемпіонатів світу у стрибку в довжину (2019) і потрійному стрибку (2023), "золото" чемпіонату Європи (2022), учасниця трьох Олімпіад та багаторазова чемпіонка України. Тепер її шлях призупиняється до 2029 року.

Дарья Белодед
Реакція Дар'ї Білодід. Скріншот Instagram

Багато українських спортсменів відреагували на звістку про дискваліфікацію Бех-Романчук. Дар'я Білодід не стала винятком. "Тримайся! " — одним словом зірка карате відреагувала на звістку, яка вразила вболівальників.

Нагадаємо, легкоатлетка Нікола Оліслагерс знову виявилася сильнішою за Ярославу Магучіх, після чого поділилася секретом перемоги.

Тенісистка Еліна Світоліна зіграє в парі з чоловіком Гаелем Монфісом у спеціальному турнірі, що пройде в рамках US Open.

Рекордсменка світу Софія Гречко потішила шанувальників яскравими фотографіями відпочинку на престижному курорті, заодно продемонструвавши ідеальну форму.

спорт Дар'я Білодід Марина Бех Дискваліфікація карате стрибки у довжину
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
