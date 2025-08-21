Білодід здивувала реакцією на дискваліфікацію Бех-Романчук

Чемпіонка з карате Дар'я Білодід. Фото: УНІАН

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала максимальну дискваліфікацію довжиною в чотири роки за порушення антидопінгових правил. У її пробі, взятій у грудні 2024 року, виявили метаболіти тестостерону.

Це стало підставою для відсторонення з травня 2025 року та анулювання результатів з моменту здачі зразка, повідомляє портал Новини.LIVE.

Незалежний контрольний орган AIU відмовив їй у скороченні терміну, хоча спортсменці пропонували варіант із визнанням порушення. Марина відмовилася, наполягаючи на своїй чесності та відмовившись від визнання провини.

Дар'я Білодід у НОК України. Фото: УНІАН

За офіційною позицією Федерації легкої атлетики України, Бех-Романчук завжди цінували за відповідальність та спортивний характер, і її дискваліфікація завдає шкоди всьому українському спорту. Федерація наголосила на важливості принципів чесної гри та посилила увагу до дотримання антидопінгових норм.

Стрибок Марини Бех-Романчук. Фото: УНІАН

Реакція на дискваліфікацію українки

За свою кар'єру Бех-Романчук домоглася безлічі досягнень: "срібло" чемпіонатів світу у стрибку в довжину (2019) і потрійному стрибку (2023), "золото" чемпіонату Європи (2022), учасниця трьох Олімпіад та багаторазова чемпіонка України. Тепер її шлях призупиняється до 2029 року.

Реакція Дар'ї Білодід. Скріншот Instagram

Багато українських спортсменів відреагували на звістку про дискваліфікацію Бех-Романчук. Дар'я Білодід не стала винятком. "Тримайся! " — одним словом зірка карате відреагувала на звістку, яка вразила вболівальників.

