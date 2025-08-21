Білодід здивувала реакцією на дискваліфікацію Бех-Романчук

Білодід відверто прокоментувала відсторонення Бех-Романчук
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала максимальну дискваліфікацію довжиною в чотири роки за порушення антидопінгових правил. У її пробі, взятій у грудні 2024 року, виявили метаболіти тестостерону.
Це стало підставою для відсторонення з травня 2025 року та анулювання результатів з моменту здачі зразка, повідомляє портал Новини.LIVE.
Незалежний контрольний орган AIU відмовив їй у скороченні терміну, хоча спортсменці пропонували варіант із визнанням порушення. Марина відмовилася, наполягаючи на своїй чесності та відмовившись від визнання провини.
За офіційною позицією Федерації легкої атлетики України, Бех-Романчук завжди цінували за відповідальність та спортивний характер, і її дискваліфікація завдає шкоди всьому українському спорту. Федерація наголосила на важливості принципів чесної гри та посилила увагу до дотримання антидопінгових норм.
Реакція на дискваліфікацію українки
За свою кар'єру Бех-Романчук домоглася безлічі досягнень: "срібло" чемпіонатів світу у стрибку в довжину (2019) і потрійному стрибку (2023), "золото" чемпіонату Європи (2022), учасниця трьох Олімпіад та багаторазова чемпіонка України. Тепер її шлях призупиняється до 2029 року.
Багато українських спортсменів відреагували на звістку про дискваліфікацію Бех-Романчук. Дар'я Білодід не стала винятком. "Тримайся! " — одним словом зірка карате відреагувала на звістку, яка вразила вболівальників.
