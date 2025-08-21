Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Белодед откровенно прокомментировала отстранение Бех‑Романчук

Белодед откровенно прокомментировала отстранение Бех‑Романчук

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 15:11
Белодед удивила реакцией на дисквалификацию Бех-Романчук
Чемпионка по карате Дарья Белодед. Фото: УНИАН

Украинская легкоатлетка Марина Бех‑Романчук получила максимальную дисквалификацию длинной в четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе, взятой в декабре 2024 года, обнаружили метаболиты тестостерона.

Это стало основанием для отстранения с мая 2025 и аннулирования результатов с момента сдачи образца, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

Независимый контрольный орган AIU отказал ей в сокращении срока, хотя спортсменке предлагали вариант с признанием нарушения. Марина отказалась, настаивая на своей честности и отказавшись от признания вины. 

Дарья Белодед
Дарья Белодед в НОК Украины. Фото: УНИАН

По официальной позиции Федерации легкой атлетики Украины, Бех‑Романчук всегда ценили за ответственность и спортивный характер, и ее дисквалификация наносит ущерб всему украинскому спорту. Федерация подчеркнула важность принципов честной игры и усилилось внимание к соблюдению антидопинговых норм. 

Марина Бех-Романчук
Прыжок Марины Бех-Романчук. Фото: УНИАН

Реакция на дисквалификацию украинки

За свою карьеру Бех‑Романчук добилась множества достижений: "серебро" чемпионатов мира в прыжке в длину (2019) и тройном прыжке (2023), "золото" чемпионата Европы (2022), участница трех Олимпиад и многократная чемпионка Украины. Теперь ее путь приостанавливается до 2029 года.  

Дарья Белодед
Реакция Дарьи Белодед. Скриншот Instagram

Многие украинские спортсмены отреагировали на известие о дисквалификации Бех-Романчук. Дарья Белодед не стала исключением. "Держись!" — одним словом звезда карате отреагировала на известие, которое потрясло болельщиков. 

Напомним, легкоатлетка Никола Олислагерс снова оказалась сильнее Ярославы Магучих, после чего поделилась секретом победы. 

Теннисистка Элина Свитолина сыграет в паре с мужем Гаэлем Монфисом в специальном турнире, который пройдет в рамках US Open. 

Рекордсменка мира София Гречко порадовала поклонников яркими фотографиями отдыха на престижном курорте, заодно продемонстрировав идеальную форму. 

спорт Дарья Белодед Марина Бех Дисквалификация каратэ прыжки в длину
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации