Белодед удивила реакцией на дисквалификацию Бех-Романчук

Чемпионка по карате Дарья Белодед. Фото: УНИАН

Украинская легкоатлетка Марина Бех‑Романчук получила максимальную дисквалификацию длинной в четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе, взятой в декабре 2024 года, обнаружили метаболиты тестостерона.

Это стало основанием для отстранения с мая 2025 и аннулирования результатов с момента сдачи образца, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Независимый контрольный орган AIU отказал ей в сокращении срока, хотя спортсменке предлагали вариант с признанием нарушения. Марина отказалась, настаивая на своей честности и отказавшись от признания вины.

Дарья Белодед в НОК Украины. Фото: УНИАН

По официальной позиции Федерации легкой атлетики Украины, Бех‑Романчук всегда ценили за ответственность и спортивный характер, и ее дисквалификация наносит ущерб всему украинскому спорту. Федерация подчеркнула важность принципов честной игры и усилилось внимание к соблюдению антидопинговых норм.

Прыжок Марины Бех-Романчук. Фото: УНИАН

Реакция на дисквалификацию украинки

За свою карьеру Бех‑Романчук добилась множества достижений: "серебро" чемпионатов мира в прыжке в длину (2019) и тройном прыжке (2023), "золото" чемпионата Европы (2022), участница трех Олимпиад и многократная чемпионка Украины. Теперь ее путь приостанавливается до 2029 года.

Реакция Дарьи Белодед. Скриншот Instagram

Многие украинские спортсмены отреагировали на известие о дисквалификации Бех-Романчук. Дарья Белодед не стала исключением. "Держись!" — одним словом звезда карате отреагировала на известие, которое потрясло болельщиков.

Напомним, легкоатлетка Никола Олислагерс снова оказалась сильнее Ярославы Магучих, после чего поделилась секретом победы.

Теннисистка Элина Свитолина сыграет в паре с мужем Гаэлем Монфисом в специальном турнире, который пройдет в рамках US Open.

Рекордсменка мира София Гречко порадовала поклонников яркими фотографиями отдыха на престижном курорте, заодно продемонстрировав идеальную форму.