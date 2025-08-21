Свитолина сыграет парный матч с Монфисом на US Open

Свитолина выступит в паре с мужем Монфисом
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом появятся в уникальном шоу теннисных звезд Stars of the Open.
Турнир состоится в рамках Открытого чемпионата США, сообщает пресс-служба US Open.
В ночь на 22 августа украинка и француз выйдут на корт в паре, чтобы сыграть против итальянцев Флавио Коболли и Флавии Пеннетты. Для Свитолиной это будет возможность вновь порадовать американскую публику вне официальных турниров.
Помимо них, в звездном мероприятии примут участие Коко Гауфф, Андре Агасси, Винус Уильямс, Жоау Фонсека, Энди Роддик, Джон Макинрой, Хуан Мартин дель Потро и другие известные игроки, а также несколько специальных гостей.
Цель благотворительного шоу
Организаторы подчеркивают, что Stars of the Open имеет не только развлекательный, но и социальный характер. Часть доходов от продажи билетов будет направлена в фонд USTA Foundation, который реализует теннисные и образовательные проекты для малообеспеченных сообществ США.
Свитолина известна своей активной позицией за пределами кортов. Ее участие в Stars of the Open станет еще одним жестом в поддержку идей, объединяющих спорт и благотворительность.
Напомним, австралийка Никола Олислагерс назвала причину неожиданной победы над Ярославой Магучих и другими соперницами.
Украинка Юлия Левченко поделилась целью на финал Бриллиантовой лиги, который состоится в конце августа.
София Гречко стала рекордсменкой мира по плаванию и восхитила болельщиков на Всемирных играх — как выглядит красавица.
Читайте Новини.LIVE!