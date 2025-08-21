Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Свитолина выступит в паре с мужем Монфисом

Свитолина выступит в паре с мужем Монфисом

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:07
Свитолина сыграет парный матч с Монфисом на US Open
Элина Свитолина и Гаэль Монфис во время интервью. Кадр из видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом появятся в уникальном шоу теннисных звезд Stars of the Open.

Турнир состоится в рамках Открытого чемпионата США, сообщает пресс-служба US Open.

Реклама
Читайте также:

В ночь на 22 августа украинка и француз выйдут на корт в паре, чтобы сыграть против итальянцев Флавио Коболли и Флавии Пеннетты. Для Свитолиной это будет возможность вновь порадовать американскую публику вне официальных турниров. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Помимо них, в звездном мероприятии примут участие Коко Гауфф, Андре Агасси, Винус Уильямс, Жоау Фонсека, Энди Роддик, Джон Макинрой, Хуан Мартин дель Потро и другие известные игроки, а также несколько специальных гостей.

Цель благотворительного шоу

Организаторы подчеркивают, что Stars of the Open имеет не только развлекательный, но и социальный характер. Часть доходов от продажи билетов будет направлена в фонд USTA Foundation, который реализует теннисные и образовательные проекты для малообеспеченных сообществ США.

Свитолина известна своей активной позицией за пределами кортов. Ее участие в Stars of the Open станет еще одним жестом в поддержку идей, объединяющих спорт и благотворительность. 

Напомним, австралийка Никола Олислагерс назвала причину неожиданной победы над Ярославой Магучих и другими соперницами. 

Украинка Юлия Левченко поделилась целью на финал Бриллиантовой лиги, который состоится в конце августа. 

София Гречко стала рекордсменкой мира по плаванию и восхитила болельщиков на Всемирных играх — как выглядит красавица

спорт Элина Свитолина Теннис Гаэль Монфис US Open
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации