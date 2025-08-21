Видео
Главная Спорт Левченко оценила свой выход в финал Бриллиантовой лиги

Левченко оценила свой выход в финал Бриллиантовой лиги

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 11:31
Левченко поделилась эмоциями после выхода в финал Бриллиантовой лиги
Юлия Левченко перед прыжком. Кадр из видео

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко подвела итоги выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Турнир прошел под проливным дождем и стал последним в секторе женских прыжков в высоту перед финалом сезона.

Левченко сумела занять шестое место, которое стало пропуском в финал турнира, и поделилась эмоциями после выступления в интервью пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины

Читайте также:

Юлия Левченко успешно преодолела планки на высоте 1.76 и 1.81 м с первой попытки, затем взяла отметку 1.86 м со второй. Однако 1.91 м покорить не удалось. 

Юлия Левченко
Юлия Левченко под дождем. Кадр и видео

В итоге спортсменка разделила шестое место с немкой Имке Оннен и сербкой Ангелиной Топич. Другую украинку, Ярославу Магучих, травма вынудила сняться со старта — она завершила этап без результата.

Несмотря на непростые условия, Юлия сохранила шестое место в общем рейтинге прыгуний Бриллиантовой лиги. Этот результат позволил ей пройти в финал сезона-2025, который пройдет 27 августа в Цюрихе. Для нее это уже шестое участие в решающем этапе престижного турнира.

Юлия Левченко и Ярослава Магучих
Юлия Левченко и Ярослава Магучих. Кадр из видео

Как Левченко оценила свое выступление

Юлия отметила, что выступать под проливным дождем было непросто, но опыт помог сохранить концентрацию. По ее словам, она старалась не рисковать и работать на стабильность, думая и о здоровье, и о шансах в финале.

"В таких условиях главное — адаптироваться. Последний раз я прыгала под сильным дождем несколько лет назад, но здесь он не прекращался ни на минуту. Дорожка оставалась рабочей, но было прохладно, и я немного замерзла. Радует, что удовольствие от прыжков никуда не исчезло. Да, хотелось большей стабильности в технике, но в целом ощущения нормальные, и теперь мы с тренером спокойно разберем детали", — сказала Левченко. 

Напомним, Ярослава Магучих впервые за пять лет завершила турнир без результата, причина может заключаться в травме легкоатлетки. 

Австралийка Никола Олислагерс оценила свою победу в Лозанне и объяснила, почему дождь помог ей успешно выступить. 

спорт Юлия Левченко Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
