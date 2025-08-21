Левченко поделилась эмоциями после выхода в финал Бриллиантовой лиги

Левченко оценила свой выход в финал Бриллиантовой лиги
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко подвела итоги выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Турнир прошел под проливным дождем и стал последним в секторе женских прыжков в высоту перед финалом сезона.
Левченко сумела занять шестое место, которое стало пропуском в финал турнира, и поделилась эмоциями после выступления в интервью пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.
Юлия Левченко успешно преодолела планки на высоте 1.76 и 1.81 м с первой попытки, затем взяла отметку 1.86 м со второй. Однако 1.91 м покорить не удалось.
В итоге спортсменка разделила шестое место с немкой Имке Оннен и сербкой Ангелиной Топич. Другую украинку, Ярославу Магучих, травма вынудила сняться со старта — она завершила этап без результата.
Несмотря на непростые условия, Юлия сохранила шестое место в общем рейтинге прыгуний Бриллиантовой лиги. Этот результат позволил ей пройти в финал сезона-2025, который пройдет 27 августа в Цюрихе. Для нее это уже шестое участие в решающем этапе престижного турнира.
Как Левченко оценила свое выступление
Юлия отметила, что выступать под проливным дождем было непросто, но опыт помог сохранить концентрацию. По ее словам, она старалась не рисковать и работать на стабильность, думая и о здоровье, и о шансах в финале.
"В таких условиях главное — адаптироваться. Последний раз я прыгала под сильным дождем несколько лет назад, но здесь он не прекращался ни на минуту. Дорожка оставалась рабочей, но было прохладно, и я немного замерзла. Радует, что удовольствие от прыжков никуда не исчезло. Да, хотелось большей стабильности в технике, но в целом ощущения нормальные, и теперь мы с тренером спокойно разберем детали", — сказала Левченко.
Напомним, Ярослава Магучих впервые за пять лет завершила турнир без результата, причина может заключаться в травме легкоатлетки.
Австралийка Никола Олислагерс оценила свою победу в Лозанне и объяснила, почему дождь помог ей успешно выступить.
