Головна Спорт Левченко оцінила свій вихід у фінал Діамантової ліги

Левченко оцінила свій вихід у фінал Діамантової ліги

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 11:31
Левченко поділилася емоціями після виходу у фінал Діамантової ліги
Юлія Левченко перед стрибком. Кадр із відео

Українська легкоатлетка Юлія Левченко підбила підсумки виступу на етапі Діамантової ліги в Лозанні. Турнір пройшов під проливним дощем і став останнім у секторі жіночих стрибків у висоту перед фіналом сезону.

Левченко зуміла посісти шосте місце, яке стало перепусткою до фіналу турніру, і поділилася емоціями після виступу в інтерв'ю пресслужбі Федерації легкої атлетики України.

Читайте також:

Юлія Левченко успішно подолала планки на висоті 1.76 та 1.81 м з першої спроби, потім взяла позначку 1.86 м з другої. Однак 1.91 м підкорити не вдалося.

Юлия Левченко
Юлія Левченко під дощем. Кадр і відео

У підсумку спортсменка розділила шосте місце з німкенею Імке Оннен та сербкою Ангеліною Топіч. Іншу українку, Ярославу Магучіх, травма змусила знятися зі старту — вона завершила етап без результату.

Попри непрості умови, Юлія зберегла шосте місце в загальному рейтингу стрибунок Діамантової ліги. Цей результат дозволив їй пройти до фіналу сезону-2025, який відбудеться 27 серпня в Цюріху. Для неї це вже шоста участь у вирішальному етапі престижного турніру.

Юлия Левченко и Ярослава Магучих
Юлія Левченко та Ярослава Магучіх. Кадр із відео

Як Левченко оцінила свій виступ

Юлія зазначила, що виступати під проливним дощем було непросто, але досвід допоміг зберегти концентрацію. За її словами, вона намагалася не ризикувати та працювати на стабільність, думаючи й про здоров'я, і про шанси у фіналі.

"У таких умовах головне — адаптуватися. Востаннє я стрибала під сильним дощем кілька років тому, але тут він не припинявся ні на хвилину. Доріжка залишалася робочою, але було прохолодно, і я трохи замерзла. Радує, що задоволення від стрибків нікуди не зникло. Так, хотілося більшої стабільності в техніці, але загалом відчуття нормальні, і тепер ми з тренером спокійно розберемо деталі", — сказала Левченко.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх уперше за п'ять років завершила турнір без результату, причина може полягати в травмі легкоатлетки.

Австралійка Нікола Оліслагерс оцінила свою перемогу в Лозанні та пояснила, чому дощ допоміг їй успішно виступити.

спорт Юлія Левченко Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
